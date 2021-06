Des centaines de partisans du Canadien de Montréal sont rassemblés devant le Centre Bell pour encourager le Tricolore lors du quatrième match contre les Golden Knights de Vegas.

Alice Girard-Bossé La Presse

« J’ai 25 ans et je n’ai jamais vécu ça. On n’a jamais été aussi proche de gagner la coupe Stanley », s’exclame Hugo Paul Ross. Le jeune homme et ses amis sont arrivés six heures avant le match, afin de profiter de l’ambiance et de voir l’arrivée des joueurs. « Il y avait même des personnes avant nous », dit-il.

Quelques mètres plus loin, Sabrina Cossette et Adrianne Muraca s’étaient installées devant les fenêtres de la brasserie sportive la Cage du Centre Bell pour écouter le match. « D’habitude on écoute le match à notre maison. On aurait voulu aller dans le Centre Bell, mais en tant qu’étudiantes on ne peut pas se le permettre », dit Sabrina Cossette en rigolant.

« En s’en venant, tout le monde qui avait des chandails des Canadiens se parlait dans le métro, il y avait de l’ambiance », renchérit son amie Adrianne Muraca.

Plusieurs agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) surveillent les lieux. La police à cheval est également sur place pour s’assurer du bon déroulement de la soirée.

PHOTO ALEXIS AUBIN, LA PRESSE Hugo Paul Ross (à droite) en compagnie de ses amis

Une clinique qui a la cote

Depuis mercredi, une clinique de vaccination sans rendez-vous a été mise sur pied aux alentours du Centre Bell, pour les partisans qui souhaiteraient se faire vacciner avant le match du Canadien.

« C’est une belle initiative. Je trouve ça brillant », s’exclame Éric Huard. Pour lui, il n’était pas question de manquer cette opportunité. « J’ai eu Pfizer en première dose et Moderna en deuxième. On m’a expliqué qu’il n’y avait pas de problème d’interchanger les vaccins, j’étais super content de l’apprendre. Ça m’a enlevé un gros stress », dit M. Huard.

PHOTO ALEXIS AUBIN, LA PRESSE Éric Huard

À ses côtés, André Morand attend que le 15 minutes suivant son inoculation se termine. « J’ai eu l’occasion d’avoir ma deuxième dose, alors je l’ai prise, plutôt que d’attendre au mois d’août », se réjouit-il. Avec la vaccination qui progresse rapidement, il espère que plus de partisans pourront venir assister au match.

Sur place, des employés du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal invitent des partisans du Canadien à se faire vacciner. « Je n’avais pas prévu venir ici, je ne savais pas que ça se faisait », dit Hugo Rozon qui est venu recevoir sa deuxième dose de vaccin, afin de pouvoir voyager à la fin de l’été.