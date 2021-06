Au tour des Golden Knights de Vegas de composer avec un cas de COVID-19. Le directeur général du club, Kelly McCrimmon, a été placé en isolement après avoir reçu un test positif, a confirmé l’équipe dimanche dans une courte déclaration.

Simon-Olivier Lorange La Presse

McCrimmon se trouve présentement à Montréal avec les Knights, qui affrontent ce dimanche soir le Canadien dans le quatrième match de leur série demi-finale.

Il a assisté au dernier match entre les deux équipes vendredi soir. Des images à la télévision l’ont montré en compagnie de George McPhee, président des opérations hockey des Knights, dans une loge au Centre Bell. Aucun des deux ne portait un masque. Le duo a d’ailleurs reçu un avertissement de la LNH à ce sujet, a écrit sur Twitter le journaliste Renaud Lavoie, de TVA Sports, quelques heures avant que la nouvelle du test positif de McCrimmon soit révélée.

Le DG des Knights « est en isolement et suivra les protocoles et les recommandations des autorités de santé et de la LNH », a écrit l’équipe dans sa déclaration.

Il s’agit du deuxième cas de COVID-19 depuis le début de la série entre le Canadien et les Knights. Dominique Ducharme, entraîneur-chef du CH, a présenté un test positif jeudi et est en isolement depuis vendredi.