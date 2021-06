(Las Vegas, NV) La nouvelle est sortie l’automne dernier : un artiste a fabriqué une statue de Marc-André Fleury… en LEGO ! Avec la série qui se déplace à Montréal, l’occasion est belle de se rendre dans le Vieux Vegas, le secteur autour de la rue Fremont, pour voir la statue en chair et en blocs.

Guillaume Lefrançois La Presse

Direction hôtel Circa. Après avoir fait le tour du vaste hall d’entrée, on s’informe à la réception. « À côté du restaurant de burgers, au 2e étage. »

On circule entre les tables de jeu, traverse l’espace où il y a 122 écrans géants pour les paris sportifs, passe devant le restaurant de hambourgeois. La voici devant nous : la statue de Fleury, dans une pièce vitrée où on n’a pas mis beaucoup d’amour. Juste à côté, Mark Stone a aussi la sienne.

Les portes sont verrouillées. On demande gentiment à l’agent de sécurité. Il nous dit que les serrures ont été changées et que la pièce est inaccessible. La statue est en attente d’un déménagement.

PHOTO GUILLAUME LEFRANÇOIS, LA PRESSE

Chris Ihle, créateur de la statue, n’a plus le contrôle sur son « bébé ». C’était une commande, il l’a exécutée et livrée. « On y a mis tellement de temps, d’effort et d’amour », souligne-t-il. Il souhaite donc, une fois que les séries seront terminées, que la statue soit déplacée au T-Mobile Arena.

« On veut juste qu’elles soient à un endroit où elles seront vues. On aimerait que les familles puissent les voir », poursuit-il. Les familles, et les joueurs eux-mêmes ! Fleury n’a pas encore vu sa statue en personne. Stone a seulement vu son visage, mais pas l’ensemble de l’œuvre.

PHOTO GUILLAUME LEFRANÇOIS, LA PRESSE Aperçu des détails de la statue : la jambière et le patin droits de Fleury

88 000 blocs !

Ihle n’exagère pas quand il parle d’amour. Il estime que la statue de Fleury compte 88 000 blocs, et 55 000 pour celle de Stone. Le temps de construction ? « Environ 400 heures chacune. » Le coût ? Il ne le précise pas, mais évalue les avoir bâties « à perte ».

Celle de Stone a été construite à Vegas, mais celle de Fleury a principalement été assemblée dans le sous-sol de l’artiste… en Iowa ! Ihle a fait le trajet de quelque 2000 km en voiture, avec la statue. Comment on transporte le tout sans que ça se brise ? « Très prudemment ! Heureusement, les pompiers faisaient l’inspection de l’hôtel quand on est arrivés. Avoir 10 pompiers pour aider à décharger la voiture a beaucoup facilité notre travail ! »

La statue de Fleury immortalise l’arrêt absolument spectaculaire qu’il a réalisé contre les Maple Leafs le 19 novembre 2019.

« Cet arrêt est iconique dans la courte histoire des Golden Knights et il sera toujours dans la tête des gens de Vegas, rappelle Ihle. Mais il fallait faire attention à tous les détails de l’arrêt : l’angle de son casque, l’extension de son bras…

« On essaie d’utiliser les plus petits morceaux de LEGO, afin d’avoir la meilleure définition, par exemple, pour reproduire le masque de Fleury avec les édifices de Vegas. C’était vraiment très gratifiant à bâtir. »

Stone, lui, n’est pas représenté dans un jeu en particulier. Mais le défi était tout autre. « On l’a bâti sur ses lames de patin. Ce sont 250 lb qui sont soutenues par ses lames. C’est ce qui me rend le plus fier, parce que c’était un défi de répartition du poids. On n’a pas inventé les LEGO ni les statues, mais il y a très peu de constructions en LEGO avec ces particularités-là ! »

PHOTO FOURNIE PAR CHRIS IHLE Chris Ihle (à gauche) et un visiteur

Cinquante nuances de gris

Chris Ihle continue à accumuler les projets pour son entreprise, qui en est encore à ses premiers pas. « On n’a même pas de site web encore ! », rappelle-t-il. À la base, il offre ses services à quiconque souhaitant représenter un être cher en LEGO. Il demande 12 000 $ pour une personne, 3000 $ pour un petit chien, par exemple.

Il souhaite aussi réussir d’autres coups fumants. Au moment de l’entrevue, il venait de livrer une statue de Steve Aoki, DJ immensément populaire dont on avoue bien humblement avoir appris l’existence par notre interlocuteur.

Et dans le sport ? Son plus grand souhait serait de fabriquer une statue de Patrick Mahomes. Il avoue avoir tenté par tous les moyens d’entrer en contact avec son entourage, en vain. Il rêve aussi aux Beatles.

Sinon, les Raiders de Las Vegas l’intéressent, d’autant qu’il possède des pièces « de toutes les nuances de gris ». C’est qu’il se fait une fierté de prendre seulement des pièces usagées, pour réduire son empreinte environnementale. Et le gris, « il y en a beaucoup en circulation, en raison de la popularité de Star Wars ».

Au passage, il nous glisse qu’il ne dirait pas non à un projet de joueurs du Canadien. « Les pièces bleu, blanc, rouge ne sont pas dures à trouver ! »