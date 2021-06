(Montréal) Le Canadien a beau avoir défait les Golden Knights de Vegas 3-2 en prolongation pour s’offrir une avance de 2-1 dans leur série demi-finale de la Coupe Stanley, la formation montréalaise ne voudra pas faire un copié-collé de cette rencontre lors de la suivante.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Le Tricolore a été largement dominé au chapitre des tirs au but et de la possession de la rondelle lors des deux premières périodes, vendredi, dans le cadre du troisième match de la série.

Il a fallu une gaffe monumentale du gardien des Golden Knights Marc-André Fleury pour permettre à Josh Anderson de créer l’égalité tard en troisième période. Anderson a ensuite joué les héros en prolongation en marquant le but vainqueur.

« Nous sommes contents du résultat d’hier soir, mais nous sommes conscients que nous devons être beaucoup plus rapides et efficaces dans notre jeu », a souligné samedi midi l’entraîneur adjoint du Canadien Luke Richardson en visioconférence.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Luke Richardson a pris la relève de l’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Dominique Ducharme, atteint de la COVID-19.

« Carey Price nous a gardés dans le coup, mais nous ne pouvons pas nous fier à lui chaque soir, a-t-il ajouté. Nous devons aussi l’appuyer. Nous devrons faire des ajustements tactiques. Il faut toujours apporter une touche différente parce que l’autre équipe cherche toujours à s’ajuster aussi. C’est ce qui rend les séries éliminatoires intéressantes et amusantes. »

Richardson se retrouve sous les projecteurs depuis vendredi soir puisque l’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Dominique Ducharme, a dû se placer en isolement à la suite d’un contrôle positif à la COVID-19.

La ligne de communication demeure ouverte entre Ducharme, ses adjoints et les joueurs, grâce aux outils technologiques. Richardson a même souligné que Ducharme avait envoyé des notes entre les périodes lors de la rencontre de vendredi.

Même s’il n’en était pas à son premier match comme entraîneur-chef, lui qui a dirigé les Senators de Binghamton dans la Ligue américaine de hockey pendant quatre saisons et l’équipe canadienne à la Coupe Spengler en 2016, Richardson a relevé également l’appui des vétérans au cours de la rencontre.

« Ils ont été extraordinaires, a affirmé Richardson, qui est originaire d’Ottawa et qui est âgé de 52 ans. [Corey] Perry a été super pendant toute la saison. Il est un meneur et un gagnant. Notre capitaine Shea Weber aussi.

Ces gars-là mènent la charge. Ils se font entendre. Ça fait trois ans que je suis ici et notre groupe est habituellement réservé, mais nous pouvons voir la confiance des joueurs grandir, pas seulement dans leur jeu, mais aussi dans leur personnalité. Ils sont moins gênés de parler, de prendre les commandes. […] Nous sommes là pour guider les joueurs, mais ils peuvent aussi nous guider. Luke Richardson

Pour leur part, les joueurs ont insisté pour dire qu’ils n’ont pas été affectés par le changement derrière le banc, malgré les ennuis lors des 40 premières minutes de jeu, quand les Golden Knights ont eu l’avantage 30-8 au chapitre des tirs au but.

« Il faut donner crédit [aux Golden Knights], a affirmé le centre Nick Suzuki. Ils ont appliqué beaucoup de pression en échec-avant. Oui, “ Dom ” était peut-être dans nos pensées, mais nous avons gagné et nous tournons la page. Nous devrons connaître un meilleur départ lors du prochain match si nous voulons avoir de meilleures chances de l’emporter. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Nick Suzuki a servi une superbe passe à Cole Caufield pour qu'il crée l'égalité 1-1, vendredi soir.

Le Canadien était en congé samedi. Les entraîneurs devaient quand même se réunir virtuellement pour planifier le quatrième match, présenté dimanche soir au Centre Bell.

Par ailleurs, Richardson a affirmé ne pas avoir de nouvelles informations à fournir concernant la durée de l’absence de Ducharme. Le Canadien devra se soumettre aux protocoles de la LNH et de la santé publique.

Une pensée pour Daron

Après la victoire, vendredi, Richardson a été aperçu sur le banc du Canadien à toucher une épingle qu’il portait et à envoyer un baiser au ciel. Il a fait ce geste en l’honneur de sa fille Daron, qui s’est enlevé la vie il y a plus de 10 ans.

L’épingle était à l’effigie du mouvement « Do it for Daron », qui encourage les jeunes à parler de santé mentale et à demander de l’aide quand ils en ont besoin.

« Oui, le hockey est important et nous pensions à “ Dom ”, mais nous avons perdu notre fille il y a 10 ans, a raconté Richardson. Parfois ça semble loin, mais parfois ça semble remonter à hier seulement.

« Elle est toujours dans mon cœur. Elle était une bonne joueuse de hockey. C’était un hommage parfait pour elle, qui memanque beaucoup. »

Richardson a ajouté qu’il avait célébré avec son épouse Stephanie après la rencontre et leur fille Morgan les a rejoints virtuellement, elle qui est enseignante dans une école secondaire de la région de Boston.