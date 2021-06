Hockey

Dans le détail

Yves et Léa, retour à Montréal

Yves et Léa ont lancé leur correspondance il y a maintenant plus d’un mois. C’était une toute simple idée pour traverser un premier tour qui s’annonçait funeste contre Toronto. Mais voilà le Canadien plusieurs semaines plus tard, puis à sept victoires de la Coupe Stanley. Vegas et ses paillettes débarquent en ville. Et Yves et Léa poursuivent leur correspondance, sur fond bleu-blanc-rouge.