PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Montréal) L’entraîneur-chef des Golden Knights de Vegas Peter DeBoer a beau vouloir minimiser l’importance de prendre les devants rapidement dans un match éliminatoire, ses joueurs, eux, savent qu’ils devront sortir du portillon de départ en trombe vendredi soir, au Centre Bell.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Le Tricolore a dominé la première période de chacun des deux premiers matchs de cette série demi-finale de la Coupe Stanley, égale 1-1.

Après avoir été incapable de trouver le fond du filet de Marc-André Fleury pendant les 20 premières minutes du match no 1, le CH est revenu à la charge lors du suivant en se forgeant rapidement une avance de 2-0 au premier tiers — en route une victoire de 3-2. Une situation qui devra être corrigée, selon l’attaquant des Golden Knights Jonathan Marchessault.

« Nous, on a de la misère avec le début de nos parties — nous en sommes conscients —, il faut sortir fort, connaître une bonne première période, puis ensuite une deuxième et une troisième. Si on connaît un bon départ (vendredi), je ne suis pas trop inquiet pour notre groupe », a ajouté le Québécois âgé de 30 ans en visioconférence, jeudi soir.

PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, USA TODAY SPORTS Erik Gustafsson (32) et Jonathan Marchessault (81)

Connaître un bon début de match n’est toutefois pas synonyme de marquer un but. À ce titre, DeBoer a tenu à ne pas imposer davantage de pression sur les épaules de ses hommes, qui disputeront un premier match au Canada en un an.

« Je pense qu’on surestime l’importance de prendre les devants rapidement dans le match. La preuve, c’est qu’hier nous sommes parvenus à venir de l’arrière et avons simplement été incapables de convertir suffisamment de chances de marquer. Cependant, historiquement, c’est vrai que si tu prends les devants tôt dans le match dans la LNH, alors tu as plus de chances de gagner », a dit DeBoer.

Il reste que les attaquants des Golden Knights devront en donner plus s’ils veulent connaître du succès. Des six buts marqués par le club du Nevada jusqu’ici dans cette série, un seul provenait de la lame du bâton d’un attaquant — Mattias Janmark. Ça ne semble toutefois pas préoccuper DeBoer outre mesure.

« Chaque série est différente. Parfois, ce sont les défenseurs qui marquent, parfois ce sont tes attaquants ou ton avantage numérique. Je ne crois pas que c’est une tendance dans cette série… il faut simplement que l’on continue de suivre notre plan de match », a noté DeBoer.

Ce dernier peut bien dire ce qu’il veut, il reste qu’il aimerait sans doute pouvoir rapidement retrouver les services de Chandler Stephenson, absent du dernier match. À ce sujet, l’entraîneur-chef des Golden Knights s’est limité à dire que son état de santé sera réévalué au quotidien.