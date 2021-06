Gerard Gallant est le nouvel entraîneur-chef des Rangers de New York, et il aura pour mission de faire progresser l’une des plus jeunes équipes de la Ligue nationale de hockey.

Tom Canavan Associated Press

Les Rangers ont confirmé l’embauche de Gallant mercredi, après lui avoir fait signer un contrat de quatre ans cette semaine.

Âgé de 57 ans, Gallant succède à David Quinn, qui a été limogé-tout comme une bonne partie de ses adjoints-après que les Rangers eurent raté les séries éliminatoires au terme d’une décevante saison.

Sa nomination survient dix jours après qu’il eut mené le Canada à la médaille d’or au Championnat du monde, en Lettonie, même si son équipe avait perdu ses trois premières parties du tournoi.

Chris Drury, le président et directeur général des Rangers, a pris la décision de limoger Quinn et de se tourner vers Gallant après qu’il eut succédé au président John Davidson et au directeur général Jeff Gorton.

Le propriétaire des Rangers, James Dolan, avait congédié Davidson et Gorton, invoquant le besoin d’un « changement de leadership ».

Drury a déclaré que l’expérience de Gallant et ses succès derrière le banc à différents niveaux ont fait de lui le choix idéal pour prendre l’équipe en main.

Gallant, qui devient le 36e entraîneur-chef dans l’histoire des Rangers, en sera à sa quatrième équipe dans la LNH. Il a auparavant dirigé les Blue Jackets de Columbus, les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas.

En 2018, il a mérité le trophée Jack-Adams à titre d’entraîneur-chef de l’année, après avoir mené les Golden Knights, un club à sa première année d’existence, jusqu’à la finale de la Coupe Stanley.

Il a été remplacé par Peter DeBoer à mi-chemin de la saison 2019-2020.

En carrière dans la LNH, Gallant a dirigé 541 parties et affiche un dossier de 270-216-4-51.

Comme joueur, il a participé à 615 matchs dans la LNH. En 11 campagnes avec les Red Wings de Detroit et le Lightning de Tampa Bay, il a totalisé 211 buts et 269 mentions d’aide.