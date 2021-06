Le Canadien a retrouvé son quatuor de pointe en défensive et il a réussi à étouffer ses rivaux.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

La formation a pris le contrôle grâce à des buts de Joel Armia et Tyler Toffoli en première période et elle a filé vers une victoire de 3-2 contre les Golden Knights de Vegas lors du deuxième match de leur série demi-finale de la Coupe Stanley, mercredi soir au T-Mobile Arena.

La série est égale 1-1. La troisième rencontre sera présentée vendredi, à Montréal.

Jeff Petry était de retour au jeu pour le Canadien après avoir raté deux matchs en raison de ce qui semblait être une blessure à la main droite.

Petry avait été peu actif pendant la période d’échauffement et son nom avait d’abord été rayé de la feuille de match par les responsables de la LNH. Il a finalement été ajouté au dernier moment et Petry a finalement joué pendant plus de 20 minutes, en plus de récolter une aide.

Le défenseur américain avait un look particulièrement intimidant alors que ses yeux étaient ensanglantés. Selon le réseau Sportsnet, Petry souffrait d’hémorragies sous-conjonctivales.

Le Tricolore a réussi à limiter les dégâts contre l’offensive des Golden Knights, qui avaient gagné le premier match 4-1, lundi. Carey Price a aussi eu la vie plus facile que lors de la première rencontre, même s’il a dû fermer la porte en fin de rencontre.

Price a réalisé 29 arrêts. Paul Byron a également touché la cible et Joel Edmundson a amassé deux aides.

Dans le camp des Golden Knights, le centre Chandler Stephenson était absent et avait été remplacé par Patrick Brown.

Le défenseur Alex Pietrangelo a été le seul à faire bouger les cordages, avec un doublé. Marc-André Fleury a repoussé 20 tirs.

Le Canadien comptait aussi sur le retour au jeu du défenseur Jon Merrill, qui avait raté les sept dernières rencontres. Alexander Romanov et Brett Kulak avaient cédé leur place à Petry et Merrill.

Puisque Stephenson était absent, l’adversaire du Canadien était privé de l’un de ses deux premiers centres lors d’une troisième série de suite, après John Tavares face aux Maple Leafs de Toronto et Mark Scheifele contre les Jets de Winnipeg.

Plus opportuniste

Comme ce fut le cas deux soirs plus tôt, le Canadien a connu un bon début de match. Mais cette fois-ci, le Tricolore en a profité pour s’inscrire au pointage et prendre le contrôle de la rencontre.

Fleury a réussi un bel arrêt aux dépens de Petry. Il a toutefois été impuissant quelques minutes plus tard, à 6 : 12, quand Armia a hérité d’une rondelle à l’embouchure du filet.

Toffoli a ensuite creusé l’écart à 2-0 avec 3 : 30 à faire au premier vingt. Même si Toffoli a semblé rater son tir sur réception après une courte remise de Cole Caufield, le disque s’est faufilé entre les jambières de Fleury.

Les Golden Knights ont connu de bons moments tôt en deuxième période. Cependant, Max Pacioretty s’est buté au poteau, puis Alec Martinez a été frustré par Price, agile dans un déplacement latéral.

Le Tricolore a réussi à freiner l’élan de l’équipe locale et Byron a porté la marque à 3-0 en faveur des visiteurs avec 2 : 15 à écouler à l’engagement. Josh Anderson a empêché le défenseur Nick Holden d’intervenir à la ligne bleue et Byron a récupéré la rondelle derrière pour se présenter seul devant Fleury. Byron a été patient et a évité le bâton de Fleury, qui a voulu harponner le disque, puis il a marqué du revers.

Les Golden Knights ont cependant repris espoir quand Pietrangelo a surpris Price 61 secondes plus tard. Le gardien du Canadien avait la vue voilée sur la séquence.

Voulant poursuivre sur leur lancée, les Golden Knights se sont tirés dans le pied en étant incapables de défier Price lors de quelques attaques en surnombre tôt en troisième période.

Pietrangelo est finalement revenu à la charge avec 5 : 14 à écouler au cadran. Comme ce fut le cas sur le premier but, le défenseur a fait mouche après une mise en jeu remportée en zone offensive.

Price et le Canadien ont toutefois eu le dernier mot.