Hockey

Islanders-Tampa Bay

Varlamov et Vasilevskiy se livrent tout un duel

(New York) Semyon Varlamov est l’astucieux vétéran qui vient de compléter une saison durant laquelle il a établi des sommets personnels en carrière au chapitre de la moyenne de buts alloués, du taux d’arrêts et des blanchissages avec les Islanders de New York.