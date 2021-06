L’homme derrière l’infâme choix de David Fischer par le Canadien en 2006 est l’un des principaux architectes des succès des Golden Knights de Vegas.

Mathias Brunet La Presse

Lors de ce repêchage, à Vancouver, André Savard, toujours dans l’organisation du CH, était engagé dans une discussion verbale animée avec Vaughn Karpan, l’un des recruteurs influents du clan Timmins.

Savard exigeait que l’on repêche Claude Giroux, Karpan affirmait que le défenseur Fischer constituait le meilleur choix. Le directeur du recrutement, Trevor Timmins, jonglait entre les deux. Le DG, Bob Gainey, a finalement tranché en faveur du défenseur américain.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE David Fischer



Morale de l’histoire ? Même les plus grandes têtes de hockey, Karpan dans ce cas-ci, peuvent se planter royalement à l’occasion.

Karpan, 59 ans, est demeuré dix autres années avec le CH. En 2010, il est passé du recrutement amateur au volet professionnel. Puis en 2016, le directeur général des Golden Knights, George McPhee, l’a arraché à l’organisation du Canadien pour l’aider à construire son club.

McPhee a souvent vanté son directeur du personnel au fil des ans. Ce que McPhee, Karpan, Kelly McCrimmon ont accompli depuis 2017 est phénoménal.

En quatre années d’existence, les Golden Knights en sont déjà à une troisième participation dans le carré d’as. Ils pourraient atteindre leur deuxième finale en quatre printemps s’ils éliminent le Canadien.

Vegas a évidemment profité de règles plus favorables pour le repêchage de l’élargissement des cadres. Mais l’ancienne formule était ridicule. On faisait payer des centaines de millions aux nouvelles équipes pour leur laisser des miettes au repêchage.

Lors de l’expansion précédente, en 2000, les équipes existantes avaient le loisir de protéger neuf attaquants, cinq défenseurs et un gardien, ou encore deux gardiens, trois défenseurs et sept attaquants.

Le Wild et les Blue Jackets ont donc eu accès aux joueurs marginaux seulement. Columbus a accédé aux séries une seule fois à ses 12 premières années d’existence. Minnesota a participé aux séries une fois entre 2001 et 2006.

Mais le Minnesota et Columbus ont payé des frais d’adhésion de 80 millions il y a 21 ans, contre 500 million pour Vegas en 2017. Il fallait donc leur donner une chance d’être compétitifs plus rapidement.

En permettant aux équipes de protéger un gardien, trois défenseurs et sept attaquants, ou un gardien et huit avants, on a forcé les organisations à faire des choix plus douloureux.

Et les dirigeants de Vegas en ont profité pleinement. Ils ont fait mal paraître de nombreux clubs en relançant la carrière de joueurs rejetés.

Si on avait à faire un film de type Moneyball dans le monde du hockey, on pourrait installer l’équipe de tournage à Vegas !

Les Penguins ont eu à trancher entre Matt Murray et Marc-André Fleury. Sur le coup, leur décision n’a pas été critiquée. Murray était le gardien le plus jeune et il avait été le plus performant en séries.

Quatre ans plus tard, Murray est à Ottawa, échangé pour un espoir et un choix de deuxième ronde, Fleury, 36 ans, est finaliste au trophée Vézina et il connait des séries fantastiques.

PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, USA TODAY SPORTS Marc-André Fleury

Le défenseur Shea Theodore, l’auteur du formidable jeu sur le deuxième but de Vegas lundi, a été offert aux Golden Knights par les Ducks d’Anaheim pour garder leur premier quatuor défensif intact. Theodore avait alors 21 ans et en était à ses premiers pas dans la LNH. Il a produit à un rythme de 65 points sur une saison complète cette année. Cam Fowler, Hampus Lindholm et Josh Manson sont toujours à Anaheim. Sami Vatanen a été échangé depuis. Manson joue un rôle désormais plus réduit.

PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS Shea Theodore

Les Panthers de la Floride du DG déchu Dale Tallon ont fait le plus gros cadeau aux Golden Knights. Tallon voulait protéger quatre défenseurs au lieu de trois : Keith Yandle, Aaron Ekblad, Mark Pysyk et Alec Petrovic.

Il a donc laissé Jonathan Marchessault sans protection et cédé Reilly Smith pour s’assurer que Vegas repêche Marchessault. Smith et Marchessault sont devenus des éléments essentiels à l’attaque pour Vegas au sein du top 6. Pysyk et Petrovic, des défenseurs marginaux, ne sont plus en Floride. Petrovic est coincé dans la Ligue américaine depuis deux ans.

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS Reilly Smith et Jonathan Marchessault

On comprend le Wild du Minnesota d’avoir voulu protéger Matt Dumba à titre de quatrième défenseur après Ryan Suter, Jared Spurgeon et Jonas Brodin. Mais le Minnesota a dû offrir Alex Tuch pour inciter Vegas à repêcher Erik Haula à la place de Dumba. Tuch, 25 ans, un colosse de 6 pieds 4 pouces et 220 livres, est un membre essentiel du troisième trio de Vegas.

PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS Alex Tuch

Avec raison, Columbus voulait protéger Josh Anderson. Avec le recul, Jarmo Kekalainen n’aurait peut-être pas protégé Scott Hartnell et Brandon Dubinsky à la place. Il a cédé un choix de première ronde à Vegas pour qu’ils repêchent William Karlsson à la place d’Anderson et pour leur refiler le monstrueux contrat de David Clarkson.

Rien n’indiquait une telle carrière pour Karlsson à Vegas, après une saison de 6 buts et 25 points à Columbus. Il a obtenu 219 points en 283 matchs pour les Golden Knights. Le choix de Columbus était situé au 24e rang. Les Jets de Winnipeg, qui repêchaient 13e, ont accepté d’inverser leur choix de première ronde avec Vegas pour conserver leurs droits sur Tobias Enstrom et Marko Dano. Ils ont repêché Nick Suzuki avec ce choix, échangé en 2018 pour Max Pacioretty. Un an après le repêchage de l’élargissement des cadres, Dano et Enstrom n’étaient plus avec les Jets.

PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS William Karlsson

Les Islanders, eux, ont voulu s’assurer de garder leurs joueurs laissés sans protection, parmi lesquels Brock Nelson et Ryan Strome. Ils ont cédé un choix de première ronde aux Golden Knights tout en leur cédant Mikhail Grabovski et son affreux contrat. Vegas a repêché le défenseur Erik Brannstrom avec ce choix, qu’ils ont échangé par la suite aux Sénateurs pour Mark Stone, désormais le capitaine à Vegas.

Vegas a ajouté depuis un premier centre, Chandler Stephenson, pour un modeste choix de première ronde, Alex Pietrangelo s’est joint au club à titre de joueur autonome et Alec Martinez a été obtenu pour deux choix de deuxième ronde.

Les Golden Knights n’ont rien volé. Ils ont été brillants. Voyons si les clubs de la LNH auront retenu la leçon cet été avec Seattle…