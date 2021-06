PHOTO SERGEI GRITS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Rangers de New York ont en place une entente pour embaucher Gerard Gallant comme entraîneur-chef, a confié à l’Associated Press une personne au courant du dossier.

Stephen Whyno et Tom Canavan Associated Press

La source s’est confiée anonymement, le club n’ayant pas fait d’annonce.

Gallant dirigeait Vegas quand la formation a atteint la finale de la coupe Stanley en 2018, au terme de la première saison du club dans la LNH.

Gallant était récemment à la barre du Canada au championnat mondial de hockey. L’unifolié a remporté l’or après avoir perdu ses trois premiers matchs du tournoi.

Âgé de 57 ans, Gallant remplace David Quinn, remercié, parmi d’autres, par le président et directeur général Chris Drury, après la saison régulière.

Quelques jours plus tôt, John Davidson et Jeff Gorton avaient perdu les postes de président et DG, respectivement. Un besoin de « changement de leadership », selon le propriétaire James Dolan.

Gallant a aussi occupé le poste d’entraîneur-chef avec Columbus et la Floride.

Gagnant du trophée Jack Adams en 2018, il a été congédié par les Golden Knights à mi-chemin de la saison 2019-20, puis remplacé par Peter DeBoer.

Sa fiche en saison régulière est 270-216-4-51.