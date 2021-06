(New York) Le gardien de but Pekka Rinne des Predators de Nashville a remporté le trophée King-Clancy, qui vise à récompenser un joueur ayant « affiché du leadership sur la patinoire et à l’extérieur et qui a réalisé une contribution humanitaire digne de mention à sa communauté ».

La Presse Canadienne

La LNH a annoncé la sélection de Rinne quelques minutes avant le premier match de la série demi-finale entre le Canadien de Montréal et les Golden Knights de Vegas, lundi soir.

Rinne recevra un montant d’argent de 25 000 $ de la Fondation de la Ligue nationale qu’il versera à une œuvre caritative de son choix.

Âgé de 38 ans, Rinne est l’un des plus grands noms de l’histoire des Predators, en partie grâce à une brillante carrière lors de laquelle il a amassé 369 victoires depuis ses débuts avec l’équipe, en décembre 2005. Cette sélection vient aussi couronner un engagement qui ne s’est jamais estompé au fil du temps afin d’améliorer le quotidien de tant de citoyens du Middle Tennessee.

Entre autres, en 2012-2013, en compagnie de l’ancien capitaine Shea Weber, maintenant avec le Tricolore, Rinne a mis sur pied le 365 Pediatric Cancer Fund, qui vise à recueillir des fonds et promouvoir la recherche sur le cancer au Monroe Carell Jr Children’s Hospital at Vanderbilt.

Depuis la mise sur pied de ce fonds, les dons effectués à l’hôpital et à ses programmes s’élèvent à plus de 3 millions.

« Il est une personne tellement remarquable sur la glace et à l’extérieur, surtout à l’extérieur », a loué le défenseur des Predators Mattias Ekholm.

« Son comportement vis-à-vis le sport est imprégné de classe. J’ai plein de bonnes choses à dire à son sujet. Il a été un leader dans cette ville, dans cette communauté, et il sera reconnu comme l’un des plus grands joueurs à porter l’uniforme des Predators, sinon le plus grand. »

Les deux autres finalistes étaient Kurtis Gabriel, des Sharks de San Jose, et P.K. Subban, des Devils du New Jersey. Ils recevront chacun 5000 $ de la Fondation de la Ligue nationale qu’ils verseront à une œuvre de leur choix.

Chaque équipe a sélectionné un candidat pour le Trophée King-Clancy. Les trois finalistes et le récipiendaire ont été choisis par un comité de dirigeants séniors de la LNH, dirigé par le commissaire Gary Bettman et le commissaire adjoint Bill Daly.