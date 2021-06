Hockey

Le trophée King-Clancy remis à Pekka Rinne

(New York) Le gardien de but Pekka Rinne des Predators de Nashville a remporté le trophée King-Clancy, qui vise à récompenser un joueur ayant « affiché du leadership sur la patinoire et à l’extérieur et qui a réalisé une contribution humanitaire digne de mention à sa communauté ».