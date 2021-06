Nicolas Deslauriers (20), du Canadien et Gabriel Bourque (57), de l’Avalanche du Colorado, lors d’un match à Montréal le 23 janvier 2018.

(Laval) L’attaquant québécois Gabriel Bourque rentre au bercail. Il a accepté un contrat d’une saison du Rocket de Laval, vendredi.

La Presse Canadienne

Âgé de 30 ans, le gaucher de 5 pieds, 10 pouces et 206 livres a joué dans la LNH de 2011 à 2020.

Il a marqué 40 buts et amassé 63 mentions d’assistance en 413 matchs en carrière dans le circuit Bettman avec les Predators de Nashville, l’Avalanche du Colorado et les Jets de Winnipeg.

Bourque avait été un choix de cinquième tour, 132e au total, des Predators lors du repêchage de la LNH en 2009.

Le vétéran, qui est originaire de Rimouski, a aussi inscrit 38 buts et obtenu 61 passes en 188 matchs étalés entre 2010 et 2018 dans la Ligue américaine de hockey avec les Admirals de Milwaukee et le Rampage de San Antonio.