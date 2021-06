« On sait que le hockey [masculin] prend beaucoup de place au Québec et au Canada, mais malheureusement, le hockey féminin ne profite pas de cette place », a déploré Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine.

« J’ai l’impression d’être dans une conférence de presse des Jeux olympiques ! », s’est exclamée en riant Isabelle Charest.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Flanquée de l’entraîneuse Danièle Sauvageau et de la hockeyeuse Marie-Philip Poulin, l’ex-patineuse de vitesse devenue ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine a annoncé une subvention de 375 000 $ au Centre 21,02, centre de haute performance en hockey féminin établi à l’auditorium de Verdun, dans le sud-ouest de Montréal.

Fondé par Danièle Sauvageau, entraîneuse-cheffe de l’équipe canadienne qui a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, le Centre 21,02 offre depuis quelques mois des heures de glace et du personnel d’encadrement aux hockeyeuses élites qui, faute d’une ligue professionnelle, peuvent y poursuivre un entraînement à haut niveau. Marie-Philip Poulin ainsi que d’autres olympiennes comme Mélodie Daoust et Ann-Renée Desbiens, par exemple, y ont passé la dernière année, en compagnie notamment de joueuses des défuntes Canadiennes de Montréal. Un total de 33 athlètes s’y sont entraînées au cours de l’automne et de l’hiver.

Avec la somme dégagée par Québec, le Centre souhaite aménager un vestiaire de calibre professionnel ainsi qu’une clinique médicale et un centre de visionnement, en plus de réserver des heures de glace au groupe d’entraînement principal. À moyen et long terme, grâce à une ronde de financement privé, on désire étendre la mission du Centre en y intégrant notamment un volet sports-études.

On souhaite, en somme, en faire la « maison du hockey féminin », a résumé Danièle Sauvageau, directrice générale du Centre 21,02.