Le défenseur des Islanders de Charlottetown Lukas Cormier a remporté le trophée Émile-Bouchard, remis au défenseur par excellence de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

La Presse Canadienne

Cormier a devancé au scrutin son coéquipier Noah Laaouan, ainsi que Jordan Spence, des Foreurs de Val-d’Or.

Sélectionné par les Golden Knights de Vegas en octobre dernier, Cormier a marqué 16 buts en plus d’ajouter 38 mentions d’assistance en seulement 39 matchs cette saison. Le patineur du Nouveau-Brunswick a par ailleurs maintenu un plus-35 au cours de la dernière campagne.

Laaouan, gagnant du trophée Kevin-Lowe remis au meilleur défenseur défensif du circuit, a conservé un différentiel de +33, bon pour le quatrième rang dans la ligue. Le natif d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, a aussi amassé près d’un point par match, soit 38 en 39 rencontres.

Échangé des Wildcats de Moncton aux Foreurs à la date limite des transactions, Spence, récipiendaire du trophée la saison dernière, a largement contribué aux succès des finalistes de la Coupe du Président. L’espoir des Kings de Los Angeles a compilé 40 points en 32 rencontres cette saison, incluant 24 points en 19 rencontres avec son nouveau club.

Cet honneur est nommé en l’honneur de l’ancien défenseur du Canadien de Montréal et membre du Temple de la renommée du hockey Émile « Butch » Bouchard. Entre 1941 et 1956, il a remporté quatre coupes Stanley et a été voté sur les équipes d’étoiles de la LNH en quatre occasions.