Les Lions. C’est le nom que portera la nouvelle équipe de la ECHL à Trois-Rivières.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de l’organisation, le président et chef des opérations Mark Weightman ainsi que le vice-président et directeur général Marc-André Bergeron ont dévoilé le nom et les couleurs de l’équipe.

L’organisation avait fait appel au public pour établir une liste de noms possibles. On y retrouvait les Lions, les Riverains, le Flambeau, la Forge ou les Forgerons, les Tritons, les Saints, le 1634 et le Club de Hockey de Trois-Rivières.

Le logo représente un lion aux couleurs gris métallique et blanc sur fond bleu. Le Québec, l’industrie du métal, l’histoire et le passé sportif de la région sont les thèmes principaux qui ont guidé sa création, ont indiqué les deux hommes.

La forme de la tête du Lion est la même que celle de la fleur de lys. On retrouve aussi le flambeau, symbole important dans l’histoire du Canadien de Montréal, dans la crinière.

« On a vite compris à quel point les Trifluviens sont fiers de leur ville, car la majorité des suggestions qu’on a reçues faisaient référence à l’histoire de la région, au passé sportif ou au monument historique de la ville, a expliqué Mark Weightman en s’adressant aux partisans. C’était important pour nous de comprendre les thèmes que vous nous avez suggérés, leur signification et leur symbolique. On a scruté les livres d’histoire, on a consulté des historiens et c’est à partir de ces thèmes qu’on a développé l’identité de notre équipe. »

PHOTO SYLVAIN MAYER, ARCHIVES LE NOUVELLISTE Le directeur général des Lions de Trois-Rivières, Marc-André Bergeron, et le président et chef des opérations, Mark Weightman.

« D’abord et avant tout, notre équipe sera québécoise, a ajouté Marc-André Bergeron. Nous serons la seule équipe francophone dans la ECHL. On veut que notre identité, autant sur la glace qu’au premier coup d’œil de notre logo, ne laisse aucun doute sur ce sujet. Trois-Rivières possède une riche histoire de hockey. On n’a qu’à penser aux Estacades, aux Draveurs, aux Lions et aux Patriotes. »

« Nous allons prioriser les gars de chez nous pour leur donner la chance de montrer à tout le monde ce que nous sommes capables de faire », a-t-il ajouté.

Rappelons que les Lions sont affiliés au Canadien de Montréal pour les trois prochaines saisons. Ils disputeront le premier match de leur histoire le jeudi 21 octobre, contre les Growlers de Terre-Neuve, au tout nouveau Colisée de Trois-Rivières.