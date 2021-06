Trois ans après avoir été chassé de Montréal, Max Pacioretty aura donc l’occasion dès lundi d’affronter les Canadiens en séries éliminatoires.

Mathias Brunet La Presse

Nick Suzuki, lui, voudra prouver que les Golden Knights de Vegas ont eu tort de l’envoyer à Montréal avant même ses premiers coups de patin au niveau professionnel afin d’obtenir du renfort à court terme.

Vegas a éliminé l’Avalanche du Colorado en six matchs jeudi soir en vertu d’une victoire de 6-3, après avoir perdu les deux premières rencontres de la série.

Les Golden Knights et l’Avalanche ont terminé ex aequo en tête du classement général en saison régulière avec 82 points, 23 de plus que le CH.

Le Colorado possédait peut-être plus de talent, et plusieurs spécialistes leur prédisaient la Coupe Stanley cet été, mais Vegas constituait le club le plus aguerri.

PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS Alec Martinez (23) et Marc-Andre Fleury (29)

Les Golden Knights atteignent le carré d’as des séries éliminatoires de la Coupe Stanley pour une troisième fois en quatre années d’existence. Ils ont participé à la finale en 2018.

Dix joueurs ayant participé à cette fameuse finale cendrillon sont toujours avec l’équipe, dont Marc-André Fleury, Jonathan Marchessault, William Karlsson, Shea Theodore, Reilly Smith et Alex Tuch.

Mark Stone et Max Pacioretty ont rejoint le club l’année suivante et participé à la demi-finale de la Coupe Stanley l’été dernier. La plus récente acquisition, le défenseur Alex Pietrangelo, vite devenu le pilier en défense, a remporté la Coupe Stanley à titre de capitaine des Blues de St. Louis, tout comme Alex Martinez, un autre défenseur désormais important à Vegas, l’a fait avec les Kings de Los Angeles.

PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS Alex Tuch (89), Devon Toews (7) et Philipp Grubauer (31)

Les Canadiens affronteront donc un club puissant, mais aguerri. L’Avalanche ne possédait pas l’expérience des Golden Knights. On les a peut-être consacrés trop rapidement. Ils s’inclinent en deuxième ronde pour une troisième saison consécutive, mais leur noyau demeure encore très jeune.