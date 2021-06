Jake Evans et Jeff Petry pas très loin d’un retour au jeu

L’attaquant Jake Evans et le défenseur Jeff Petry pourraient effectuer des retours au jeu au cours de la série demi-finale de la Coupe Stanley qui opposera le Canadien de Montréal aux Golden Knights de Vegas ou à l’Avalanche du Colorado.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Le Canadien était de retour au travail mercredi, deux jours après avoir complété le balayage des Jets de Winnipeg en finale de la section Nord grâce à une victoire en prolongation de 3-2.

L’équipe s’entraînait hors glace et avait des réunions à l’horaire.

En visioconférence, l’entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme a indiqué qu’Evans avait repris l’entraînement en gymnase mardi. Evans a subi une commotion cérébrale en encaissant une percutante mise en échec de Mark Scheifele lors du premier match de la série contre les Jets, le 2 juin. L’attaquant des Jets a été suspendu pour quatre parties pour son geste.

« (Evans) progresse bien. Est-ce qu’il va jouer au cours de la prochaine série ? Aujourd’hui je pense que c’est possible. À quel moment ? C’est encore trop difficile à dire. C’est possible. Mais avec une blessure comme celle-là, le plus important, c’est que Jake soit à 100 % », a dit Ducharme.

Pour sa part, Petry a semblé se blesser à la main droite en se coinçant un doigt dans l’ouverture pour les photographes dans la baie vitrée lors de la troisième rencontre de la série face aux Jets, dimanche. Petry a raté le match suivant.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Jeff Petry

« Je crois qu’il sera de retour tôt dans la série, mais je ne peux pas dire si ce sera pour le premier, deuxième ou troisième match, a noté Ducharme. Il a besoin de quelques jours encore, mais il n’est pas loin d’un retour. »

Le Canadien a commencé sa préparation pour sa première demi-finale de la Coupe Stanley depuis 2014, même s’il attend encore de connaître l’identité de son adversaire. Les Golden Knights ont vaincu l’Avalanche 3-2 en prolongation mardi soir pour prendre les devants 3-2 dans la série. Ils auront l’occasion d’éliminer l’Avalanche jeudi, à Las Vegas.

Le Tricolore a remporté sept matchs consécutifs depuis qu’il a accusé un retard de 3-1 contre les Maple Leafs de Toronto lors du premier tour des séries éliminatoires. La troupe de Ducharme n’a jamais accusé de retard au cours de ces rencontres, une séquence de 437 minutes et 53 secondes. Il s’agit de la deuxième plus longue séquence du genre en séries dans l’histoire de la LNH.