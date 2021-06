Équipés de balais en signe d’optimisme, des fans du Canadien se sont donné rendez-vous devant le Centre Bell, peu avant le début de la partie.

Isabelle Ducas

La Presse

« On est venus de Saint-Hyacinthe pour encourager notre équipe, après être passés par le Canadian Tire pour acheter nos balais. C’est un 12 $ bien investi ! », lance Alexandre Tremblay.

PHOTOS HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

PHOTOS HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

PHOTOS HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE 1 /3





Avec son frère Sébastien et son ami Benoît de Grandpré, le partisan arpentait la rue longeant le Centre Bell en scandant « Go Habs Go » et en secouant son balai dans les airs, provoquant des cris d’encouragement parmi la foule.

Le Canadien pourrait balayer les Jets de Winnipeg lundi soir, à l’occasion du quatrième match de sa série de deuxième ronde qu’il mène trois matchs à zéro.

Quelques centaines de fans du Canadien se sont retrouvés dans le secteur du Centre Bell pour encourager le tricolore.

PHOTOS HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

De nombreux policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) étaient sur place, notamment la patrouille à cheval. Mais pour le moment, l’ambiance est festive et décontractée.