(Boston) Les Islanders de New York commençaient probablement à avoir hâte que la dernière sirène sonne.

La Presse Canadienne

Semyon Varlamov a stoppé 40 lancers et les Islanders ont résisté à une poussée des Bruins de Boston pour l’emporter 5-4, lundi soir, lors du cinquième match de cette série de deuxième tour.

Les Islanders menaient 5-2 en début de troisième période, mais les Bruins ont sorti les crocs et ils ont marqué deux buts tout en bombardant la cage de Varlamov. Le gardien russe et sa défensive ont toutefois tenu le coup difficilement.

La formation new-yorkaise a pris les devants 3-2 dans cette série et pourra en finir mercredi soir, à Uniondale. Les Islanders ne sont plus qu’à une victoire de participer au carré d’as pour une deuxième année consécutive.

Les hommes de Barry Trotz peuvent également remercier l’indiscipline des Bruins, alors qu’ils ont enfilé l’aiguille trois fois en avantage numérique.

Mathew Barzal, Jordan Eberle et Josh Bailey ont tous les trois récolté un but et une mention d’aide pour les Islanders. Kyle Palmieri et Brock Nelson ont aussi fait mouche dans la victoire.

Varlamov a repoussé 40 lancers ou plus pour une quatrième fois depuis le début des séries.

David Pastrnak a mené l’attaque des siens en amassant deux buts et une assistance. Brad Marchand et David Krejci ont également trouvé le fond du filet pour les Bruins, qui ont dominé leurs adversaires 18-3 au chapitre des tirs au troisième engagement.

Tuukka Rask a amorcé la rencontre pour les Bostonnais et il a cédé quatre fois en 16 lancers. Le Finlandais a cédé sa place à Jeremy Swayman pour commencer la troisième période et ce dernier a bloqué deux rondelles.

Pastrnak n’avait pas marqué à ses trois derniers matchs et il n’a pas perdu de temps avant de mettre fin à cette séquence.

Dès la 85e seconde de jeu, l’ailier tchèque a accepté une passe de Charlie McAvoy et il a décoché un puissant tir sur réception qui est passé à la gauche de Varlamov, qui n’a rien vu.

PHOTO WINSLOW TOWNSON, USA TODAY SPORTS David Pastrnak (88) et Matt Grzelcyk (48)

Les Islanders ont laissé passer la tempête et ils ont profité d’une supériorité pour inscrire les deux buts suivants. En fin de premier vingt, Barzal s’est amené du côté droit et il a décoché un tir des poignets précis par-dessus l’épaule gauche de Rask. En deuxième période, Bailey a effectué une passe que le défenseur des Bruins Connor Clifton n’a pu intercepter, ce qui a permis à Palmieri de donner les devants aux siens.

Marchand a nivelé le pointage moins de trois minutes plus tard grâce à une belle pièce de jeu individuelle, mais les Islanders ont continué à être opportunistes.

Bailey a d’abord été oublié seul devant Rask et il a pu loger le disque dans la lucarne pour porter la marque à 3-2. Un peu plus de deux minutes plus tard, Barzal a mystifié la défensive des Bruins lors d’un avantage numérique et Eberle en a profité pour faire scintiller la lumière rouge.

Nelson croyait bien avoir planté le dernier clou dans le cercueil des Bruins quand il a touché la cible après seulement 1 : 59 de jeu au dernier tiers, mais la formation de Boston.

Pastrnak a réduit l’écart à deux buts en utilisant son arme favorite : le lancer sur réception. Pendant que les Islanders étaient sur les talons, Krejci a rendu les choses excitantes en sautant sur un retour de lancer pour surprendre Varlamov. Les Islanders ont cependant fermé la porte.