Jake Evans ne sera pas de retour au jeu dans l’immédiat, mais au moins, il prend du mieux.

Richard Labbé

La Presse

C’est ce qu’a fait savoir Dominique Ducharme dimanche matin, avant le troisième match de la série contre les Jets de Winnipeg, qui sera présenté dimanche soir au Centre Bell.

« Jake se porte un peu mieux, a fait savoir l’entraîneur du Canadien. Mais il n’y a pas une date prévue pour son retour au jeu. C’est difficile de prédire quoi que ce soit avec ce type de blessure. »

Evans a subi une commotion cérébrale dans le premier match de cette série, à Winnipeg. Son assaillant, l’attaquant Mark Scheifele des Jets, a écopé d’une suspension de quatre matchs pour son geste. Si jamais il revient lors de cette série, ce ne sera pas avant le sixième match.

En attendant, c’est le Canadien qui est en plein contrôle, et le club montréalais aura l’occasion de saisir une avance de 3-0 dans la série dans le cas d’une autre victoire dimanche soir au Centre Bell.

Dominique Ducharme sait très bien que lui et ses joueurs devront éviter les excès de confiance.

« On a été de l’autre côté lors de notre série de premier tour contre Toronto, a-t-il ajouté. On tirait de l’arrière contre les Leafs, alors on sait ce que ça représente. On ne veut pas faire l’erreur de penser que c’est déjà dans la poche. »

Eric Staal est bien d’accord avec son entraîneur à ce sujet.

« On comprend très bien qu’on a besoin de quatre victoires pour gagner une série, a répondu l’attaquant. Pour le moment, on est seulement à deux victoires… Il s’agira d’un gros test pour nous ce soir, autant mentalement que physiquement. »