(Uniondale) Matthew Barzal était au bon endroit au bon moment pour les Islanders de New York.

Vin A. Cherwoo

Associated Press

Barzal a brisé l’égalité qui perdurait en fin de troisième période pour permettre aux Islanders de vaincre les Bruins de Boston 4-1, samedi soir.

Les Islanders ont ainsi créé l’égalité dans la série après quatre rencontres. Le cinquième match aura lieu lundi soir à Boston.

Kyle Palmieri, Casey Cizikas et Jean-Gabriel Pageau ont aussi fait mouche pour les Islanders, tandis que Semyon Varlamov a réalisé 28 arrêts.

David Krejci a été l’unique buteur des Bruins, alors que Tuukka Rask a repoussé 30 tirs.

Les deux équipes se sont livré une chaude lutte en troisième période, lorsque le pointage était à égalité 1-1.

Le défenseur des Islanders Ryan Pulock a décoché un tir qui a abouti sur le plastron de Rask après six minutes de jeu dans l’engagement, puis le gardien a contrôlé son retour.

Varlamov s’est à son tour illustré en bloquant deux lancers frappés de Connor Clifton et David Pastrnak.

Les Islanders ont finalement pris les devants avec 6 : 57 à jouer. Le tir de la pointe de Scott Mayfield a dévié contre le défenseur des Bruins Charlie McAvoy, puis Barzal a frappé la rondelle au vol pour l’envoyer dans l’objectif.

« C’était un mélange de bonne coordination et de chance, a mentionné Barzal. La rondelle a étrangement changé de direction. Je crois que plusieurs joueurs ne savaient même plus où elle était, alors j’ai simplement essayé de la frapper le plus vite possible. »

Barzal a enfilé l’aiguille dans un deuxième match de suite, après n’avoir obtenu aucun but lors de ses huit premiers matchs des présentes séries.

Les Bruins ont retiré leur gardien avec 1:12 à jouer au troisième vingt, mais Cizikas a confirmé la victoire de son équipe avec un but dans un filet désert neuf secondes plus tard.

Pageau a ajouté un autre but dans une cage abandonnée avec trois secondes à jouer.

« Nous n’avions pas ce sentiment d’urgence pour diriger des rondelles vers le filet, a indiqué l’entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy. Nous n’avons pas assez tiré. »

Les Bruins ont inscrit le premier but dans un troisième match de suite. Lors d’un avantage numérique, Krejci a poussé un retour de lancer de Pastrnak dans le filet à 3:57 de la deuxième période.

« Tous nos joueurs se sont présentés pour gagner, a soutenu Cizikas. Dès que la rondelle est tombée, nous étions à fond et nous allions vers le filet. Nous avons mis beaucoup de pression dans notre territoire et Varly a fait des arrêts importants. »

Les Islanders ont contesté la validité du but en raison d’obstruction sur Varlamov, mais les officiels ont confirmé leur décision initiale après une longue révision vidéo. Pas moins de sept joueurs étaient près du filet lors de ce but.

Les locaux ont créé l’égalité un peu plus de deux minutes plus tard. Depuis l’arrière du filet, Barzal a remis le disque dans l’enclave à Palmieri qui a décoché sur réception pour marquer à 6:38.

Il s’agissait d’un cinquième but pour Palmieri lors des présentes séries.

Les deux équipes ont donné le ton au duel en première période avec du jeu rapide et robuste.

Plusieurs altercations ont eu lieu après les coups de sifflet, et Mayfield a jeté les gants contre Taylor Hall en milieu de période.