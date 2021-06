(Pittsburgh) Le centre des Penguins de Pittsburgh Evgeni Malkin a subi une opération au genou droit et ne sera pas disponible lorsque l’équipe se présentera au camp d’entraînement en septembre.

Associated Press

L’équipe en a fait l’annonce vendredi, mais n’a pas fourni de détails sur le moment où Malkin a subi la procédure ni la nature de la chirurgie.

Malkin s’est blessé au genou contre Boston le 16 mars. Il a raté sept semaines avant de revenir pour participer aux quatre derniers matchs des siens en saison régulière.

Malkin a aggravé la blessure avant le premier tour des séries. Le Russe a raté les matchs 1 et 2 contre les Islanders, mais a tout de même récolté un but et quatre passes en quatre matchs au premier tour.

Malkin a récolté huit buts et 20 mentions d’aide en 33 matchs cette saison, aidant les Penguins à remporter le titre de la section Est.

Membre de quatre équipes d’étoiles et gagnant du trophée Hart en 2012, Malkin aura 35 ans en juillet. Il entame la dernière année de son contrat.

Le directeur général Ron Hextall a dit qu’il n’a pas l’intention de modifier le noyau des Penguins soit Malkin, Sidney Crosby et Kristopher Letang.