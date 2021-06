Les Islanders de New York ont déjà joué dans ce film : ce n’est pas la première fois qu’ils accusent un retard après trois matchs dans une série. Toute leur attention se porte toutefois sur le prochain match.

Vin A. Cherwoo

Associated Press

Les Islanders étaient en retard 2-1 au premier tour contre les Penguins de Pittsburgh, lorsqu’ils ont amorcé une séquence de trois victoires pour gagner la série.

Après avoir perdu le troisième match de leur confrontation de deuxième tour contre les Bruins de Boston, les Islanders accusent à nouveau un déficit à l’approche du quatrième duel samedi soir, au Nassau Coliseum.

« Ce n’est pas la fin du monde, ce n’est qu’un match, a rappelé l’entraîneur-chef des Islanders, Barry Trotz. Nous nous concentrons sur samedi. Si nous réussissons à le gagner, ça deviendra un deux de trois, comme au premier tour contre les Penguins. »

Les Islanders savent qu’ils devront conserver leur style de jeu agressif et profiter de leurs occasions de marquer.

« Nous devons croire en notre style de jeu et rester concentrés tout au long du match, a souligné Trotz. Nous devons oublier ce qui s’est passé jeudi. C’est certain que nous aurions aimé gagner en prolongation, mais ce n’est pas ce qui est arrivé.

« En même temps, c’est la même chose qui s’est produite pour les Bruins quand nous avons gagné le deuxième match en prolongation. Il faut laisser le match no 3 dans le rétroviseur. »

Cette situation n’est pas inconnue pour Trotz. En 2018, quand il a mené les Capitals de Washington vers la conquête de la coupe Stanley, son équipe a tiré de l’arrière lors de chacune des quatre rondes.

Au premier tour contre les Penguins, les Islanders ont réussi à museler les meilleurs joueurs de leurs adversaires, mais ils n’ont pas été en mesure de le faire contre les Bruins.

Le premier trio des Bruins, Brad Marchand, David Pastrnak et Patrice Bergeron, a amassé six buts et six mentions d’aide dans la série.

« Ce sont deux équipes différentes, qui jouent des styles différents, a expliqué l’attaquant des Islanders Jordan Eberle. Notre groupe a toujours su rebondir et notre attention est tournée vers le prochain match.

« On ne peut rien faire d’autre, on doit avoir la mémoire courte, a-t-il ajouté. Il y aura toujours des hauts et des bas, mais nous continuons d’avancer. »

Les Bruins étaient prêts à affronter les Islanders et leur style physique.

Ils ont répondu par plusieurs mises en échec, ce qui a satisfait leur entraîneur-chef Bruce Cassidy.

« Les deux équipes sont prêtes à faire preuve de robustesse, a-t-il indiqué. À ce niveau, nous nous débrouillons bien à ce point-ci. »

Semyon Varlamov a bien joué pour les Islanders, après avoir connu une première ronde difficile.

Il a réalisé 39 arrêts à chacun des deux derniers matchs, à la suite d’une performance plus difficile d’Ilya Sorokin lors du premier duel.

Chez les Bruins, Tuukka Rask a été tout aussi bon. Il a repoussé 83 des 90 tirs des Islanders.

Le défenseur des Bruins Brandon Carlo représente un cas incertain pour le match de samedi. Il a été mis en échec par Cal Clutterbuck tôt en troisième période jeudi.

Si Carlo n’est pas en uniforme, Jarred Tinordi, Urbo Vaakanainen et Jakub Zboril seront les options disponibles pour Cassidy.