Kirill Kaprizov, Alex Nedeljkovic et Jason Robertson en lice

(New York) Kirill Kaprizov, du Wild, Alex Nedeljkovic, des Hurricanes, et Jason Robertson, des Stars, sont dans la course pour obtenir le trophée Calder, qui va à la recrue de l’année dans la Ligue nationale de hockey.

La Presse Canadienne

L’ailier gauche Kaprizoz a mené le circuit avec 27 filets et 51 points. Il a aidé le Wild à se rendre en séries pour la huitième fois en neuf saisons.

Kaprizov a aussi marqué huit fois lors d’avantages numériques.

Le Russe de 24 ans pourrait devenir le premier gagnant du Calder dans l’histoire du Wild.

Membre de l’équipe de réserve de la Caroline en début de saison, Nedeljkovic a montré un dossier de 15-5-3 et une moyenne de 1,90 – la meilleure de la LNH.

Nedeljkovic a aidé les siens à mériter un titre de section. Auteur de trois jeux blancs, l’Américain de 25 ans a eu un rendement de 7-0-1 du 8 avril au 3 mai.

L’ailier gauche Robertson a grandement aidé une attaque des Stars privée de Tyler Seguin et Alexander Radulov pendant une bonne partie de la saison.

PHOTO CHARLES REX ARBOGAST, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jason Robertson (à droite) a inscrit au moins un point dans neuf rencontres de suite en avril.

Choix de deuxième tour de Dallas en 2017, il a mené la ligue en obtenant 28 mentions d’aide, parmi 45 points.

L’Américain de 21 ans a inscrit au moins un point dans neuf rencontres de suite en avril, cumulant quatre buts et 13 points durant la séquence.

Le gagnant sera annoncé pendant les demi-finales de la coupe Stanley ou durant la ronde finale.