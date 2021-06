(Winnipeg) La nouvelle ne surprend personne, mais le Canadien a confirmé que Jake Evans avait bel et bien subi une commotion cérébrale à la suite de la violente mise en échec que lui a assénée Mark Scheifele, des Jets de Winnipeg, mercredi soir.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Scheifele a frappé Evans alors que celui-ci venait d’inscrire un but dans un filet désert. Le petit attaquant du Tricolore n’a jamais vu venir son adversaire et il est lourdement tombé sur la glace, inconscient. Il a été évacué de la surface de jeu sur une civière.

Les médecins de l’équipe ont assuré le suivi auprès de lui et jugé qu’il n’était pas nécessaire qu’Evans se rende à l’hôpital.

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a indiqué avoir eu l’occasion de s’entretenir avec son joueur à l’hôtel en fin de soirée. « Il était émotif », a simplement résumé l’entraîneur, indiquant par ailleurs avoir une pensée pour les personnes qui ont vu la séquence à la télévision, notamment la copine et les proches d’Evans.

« Il va certainement manquer beaucoup de temps », a prévenu Ducharme, sans fournir davantage de précisions.

Il importe de spécifier que le Tricolore étant en attente de la décision du département de la sécurité des joueurs concernant les conséquences auxquelles s’expose Scheifele, que ce soit une amende ou une suspension, il n’est pas rare que l’équipe des joueurs blessés dans ce genre de circonstances tente de plaider sa cause par le truchement des médias.

Andrew Copp, des Jets, a d’ailleurs ironisé à ce sujet, affirmant que si Evans « est correct », il sera temps de « passer à autre chose ». « Il est amoché, mais il n’est pas sur un respirateur artificiel non plus », a-t-il ajouté.

Et maintenant ?

On s’attend à ce que le département de la sécurité des joueurs rende rapidement un verdict concernant le geste de Scheifele, probablement d’ici la fin de l’après-midi, jeudi. Puisque l’audience du joueur des Jets a eu lieu au téléphone et non en personne – ou encore via visioconférence –, il est déjà acquis que s’il est suspendu, ce sera pour cinq matchs et moins.

Mercredi, Joel Edmundson avait déjà annoncé que ses coéquipiers et lui rendraient la vie de Scheifele « misérable » s’il revenait au jeu dans cette série. On se doute que le meilleur marqueur des Jets cette saison passerait un mauvais quart d’heure le cas échéant, mais Ducharme a voulu modérer les propos de son défenseur en avançant que son équipe redoublerait plutôt sa couverture de Scheifele. « On va être dans sa face, mais à l’intérieur des règles », a-t-il précisé – encore qu’une bagarre soit, théoriquement, « dans les règles ».

« On est ici pour gagner une série », a encore ajouté Ducharme.

Le défenseur Jeff Petry a parlé dans le même sens. « On sait ce qu’on a à faire pour le faire payer, a-t-il dit. Non pas le frapper de la même manière, mais nous assurer qu’on joue de la bonne façon, garder notre attention sur notre but et gagner. »

« On veut que Jake joue encore pour nous », a renchéri Paul Byron, référence à un retour possible si le Tricolore poursuivait sa route plus longtemps au cours des présentes séries.