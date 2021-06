(Winnipeg) Mark Scheifele ratera les quatre prochains matchs des Jets de Winnipeg contre le Canadien. Le département de la sécurité des joueurs de la LNH en a décidé ainsi après s’être entretenu avec l’attaquant ce jeudi.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Scheifele a frappé Jake Evans, du Canadien, alors que celui-ci venait d’inscrire un but dans un filet désert qui confirmait la victoire du Tricolore dans le premier match de la série opposant les deux équipes. Evans n’a jamais vu venir son adversaire et il est lourdement tombé sur la glace, inconscient. Il a été évacué de la surface de jeu sur une civière, tandis que Scheifele a écopé d’une punition majeure et d’une inconduite de partie.

Le club a confirmé que son petit attaquant avait subi une commotion cérébrale et qu’il s’absenterait du jeu pour une durée indéterminée. Le jugement rendu par le département de la sécurité des joueurs (DSJ) concerne principalement un assaut, et ce, bien qu’un contact à la tête soit survenu dans le feu de l’action.

Dans une vidéo explicative, le DSJ souligne que Scheifele arrive « à une vitesse excessive », acquise après avoir parcouru pratiquement toute la patinoire, et ce, afin de « terminer sa mise en échec violemment et sans avertissement ». Ce faisant, il provoque un contact à la tête entraînant une blessure.

« Il s’agit d’un assaut », ajoute-t-on.

Le DSJ affirme par ailleurs avoir « entendu l’argumentaire de Scheifele » selon lequel il tentait un repli défensif afin de prévenir qu’un but soit marqué. Or, « lorsqu’Evans contourne le filet, Scheifele ne place pas son bâton » de manière à intercepter la rondelle. « Il retire plutôt une de ses mains de son bâton et présente son épaule [à Evans]. » Ce faisant, l’assaillant « choisit de ne pas faire de jeu [défensif] et concède le but ».

Il ne s’agit pas d’une collision fortuite, conclut-on, mais bien d’une intention d’asséner « une mise en échec violente à la fin d’un match dont l’issue est scellée ».

Ni le Canadien ni les Jets n’ont souhaité commenter l’annonce de la suspension. Dans le camp du CH, on parle d’un « dossier fermé ». Les deux équipes se retrouveront vendredi soir pour le deuxième match de la série.

Plaidoyers

Dans l’attente que soit rendu le verdict, les entraîneurs des deux clubs se sont informellement livrés à des plaidoyers en faveur de leur joueur respectif.

Dominique Ducharme a d’abord souligné que Jake Evans allait « manquer beaucoup de temps », sans pour autant donner d’ordre de grandeur quant à une convalescence projetée.

Il a aussi affirmé avoir eu l’occasion de s’entretenir avec son joueur à l’hôtel en fin de soirée, mercredi. « Il était émotif », a-t-il dit, simplement, avant d’enchaîner avec une analyse de la séquence menant à la mise en échec.

« Quand un joueur s’approche d’un autre comme c’est arrivé [mercredi] et qu’il ne pointe pas son bâton vers la rondelle, c’est déjà une indication de l’intention pour moi », a-t-il estimé, argument qu’a également invoqué la ligue dans son jugement.

Paul Maurice, des Jets, a fourni une lecture de la situation diamétralement opposée à celle de son vis-à-vis.

Plus d’une fois a-t-il répété qu’à ses yeux, Scheifele avait appliqué une mise en échec « dure », mais « propre » [clean]. « Ses pieds n’ont pas quitté la glace, et c’était un contact au corps [effectué] avec les bras près de lui. »

Interrogé à savoir s’il avait discuté avec son joueur des évènements de la veille, l’entraîneur a répondu qu’il n’avait pas « à inviter Oprah ou Dr. Phil pour s’asseoir avec Mark et lui demander comment il se sent ».

La suite des choses

Après la rencontre de mercredi, Joel Edmundson avait déjà annoncé que ses coéquipiers et lui rendraient la vie de Scheifele « misérable » s’il revenait au jeu dans cette série. Un tel retour surviendrait si les deux équipes disputaient un total d’au moins six matchs l’une contre l’autre.

On se doute que le meilleur marqueur des Jets cette saison passerait un mauvais quart d’heure le cas échéant, mais Ducharme a voulu modérer les propos de son défenseur en avançant que son équipe redoublerait plutôt sa couverture sur Scheifele.

« On va être dans sa face, mais à l’intérieur des règles », a-t-il précisé – encore qu’une bagarre soit, théoriquement, « dans les règles ».

Le défenseur Jeff Petry a abondé dans le même sens. « La meilleure manière de le faire payer, c’est de gagner, a-t-il dit. Non pas le frapper comme [il a frappé Evans], mais nous assurer que nous jouons de la bonne façon, rester concentrés sur notre objectif. »

« On veut que Jake joue encore pour nous », a renchéri Paul Byron, en référence à un retour possible si le Tricolore poursuivait sa route plus longtemps au cours des présentes séries.

Aux multiples ex-joueurs et commentateurs qui ont blâmé Evans d’avoir eu la tête basse au moment d’encaisser la mise en échec de Scheifele, Byron a rappelé que chaque joueur avait la « responsabilité » de ses actions, et ce, même si l’adversaire se place dans une position de vulnérabilité.

« La game n’est plus la même qu’en 1999 », a-t-il avancé.

C’est vrai. Mais il importe parfois de le rappeler.

En bref

Ducharme salue Ehlers

Une photo a largement circulé sur les réseaux sociaux, mercredi et jeudi. On y aperçoit Nikolaj Ehlers, se placer entre Jake Evans, qui gît au sol, et la foire d’empoignade qui se déroule derrière lui afin d’éviter que quelqu’un ne tombe sur le joueur blessé. L’initiative n’a pas échappé à Dominique Ducharme, qui a été l’entraîneur d’Ehlers pendant deux saisons chez les Mooseheads d’Halifax, dans la LHJMQ. « Je connais bien Nik, et j’aimerais souligner son geste, alors qu’il a tout fait pour protéger Jake. J’apprécie ce qu’il a fait. »

Lehkonen est prêt

Ducharme a confirmé qu’Artturi Lehkonen était prêt à revenir au jeu après qu’une blessure l’eut forcé à rater les quatre derniers matchs de la série contre les Maple Leafs de Toronto et le premier contre les Jets. L’entraîneur n’a rien confirmé concernant sa formation pour le match no 2 présenté vendredi soir, mais la logique voudrait que Lehkonen prenne la place d’Evans, un remplacement naturel vu le profil des deux joueurs. Si ce scénario se concrétisait, Tomas Tatar pourrait donc être laissé de côté pour un quatrième match de suite.

DeMelo et Stastny : pas de nouvelles

Paul Maurice n’a fourni aucune nouvelle précision sur l’état de santé du défenseur Dylan DeMelo et du joueur de centre Paul Stastny. Le premier n’a pris part qu’à une seule présence, mercredi soir, et son cas a été réévalué jeudi. Quant à Stastny, une aura de mystère entoure son cas, puisqu’il n’a pris part à aucun entraînement au cours des derniers jours et qu’il n’était pas de la formation des Jets mercredi. « On espère qu’il se sentira bien pour le match » de vendredi, a succinctement résumé Maurice.