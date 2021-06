Brad Marchand (63) a marqué le but gagnant, en prolongation.

(Uniondale) Brad Marchand savait qu’il n’avait pas un bon angle lorsqu’il a décoché son tir en prolongation. La rondelle s’est quand même faufilée derrière le gardien Semyon Varlamov.

La Presse Canadienne

Marchand a joué les héros à 3 : 36 de la prolongation et les Bruins de Boston ont battu les Islanders de New York 2-1, jeudi soir, lors du troisième match de leur série.

Lors de la période supplémentaire, Charlie McAvoy a transporté la rondelle sur l’aile gauche et il a laissé la rondelle à Marchand. L’attaquant des Bruins a patiné le long de la bande et il a effectué un tir d’un angle restreint qui s’est logé dans le coin droit.

« Évidemment, ce n’était pas un très bon angle, mais chaque rondelle, surtout en prolongation, a une chance d’aller dans le filet, a dit Marchand. Tu ne peux pas lever les yeux sur un tir et c’est un autre exemple parfait. J’ai voulu envoyer la rondelle au filet et elle a trouvé une façon d’entrer. C’est un soulagement. »

Varlamov ne savait pas trop ce qui s’est produit sur ce tir et il a déclaré qu’il avait dû regarder la reprise.

« C’était un lancer bizarre, mais la rondelle a trouvé les cordages », a-t-il simplement observé.

Craig Smith a également marqué pour les Bruins. Tuukka Rask a stoppé 28 tirs, dont cinq en prolongation, et la troupe de Boston a pris les devants 2-1 dans cette série.

« J’essaie d’être patient et calme devant le filet, a affirmé Rask. La situation ne fait aucune différence. Tu essaies simplement de réaliser l’arrêt et de donner une chance à ton équipe de gagner. »

Mathew Barzal a nivelé le pointage tard en troisième période. Varlamov, qui effectuait un deuxième départ de suite pour les Islanders, a conclu la rencontre avec 39 arrêts.

« Les deux équipes ont joué avec ardeur, a analysé Barzal. C’est difficile à digérer pendant 10 minutes et après, tu tournes la page. Nous savons que nous pouvons bâtir sur beaucoup de choses ce soir. Nous avons déjà été dans cette situation lors de la première ronde. »

La quatrième partie se tiendra samedi soir, au Nassau Coliseum.

Les Bruins ont obtenu leur premier avantage numérique du match en début de troisième période et ils ont décoché cinq lancers, mais Varlamov a fermé la porte.

Le défenseur des Bruins Brandon Carlo a été aidé hors de la patinoire après avoir encaissé une dure mise en échec de Cal Clutterbuck près de la bande. Les Bruins ont dû se débrouiller à cinq défenseurs et l’entraîneur-chef Bruce Cassidy a indiqué que Carlo serait réévalué vendredi.

Varlamov, qui a bloqué 21 tirs en troisième période, a réalisé un arrêt magnifique aux dépens de David Pastrnak pour garder le pointage à 1-0. Lors du deuxième avantage numérique des Bruins, Varlamov s’est une fois de plus dressé devant leurs attaques.

Barzal a créé l’égalité grâce à un bel effort individuel. Il a récupéré la rondelle derrière le filet des Bruins et il est revenu à la droite de Rask. Le gardien a stoppé sa tentative, mais Barzal a poussé le disque dans le filet à sa deuxième tentative.

« J’ai trouvé que nous étions clairement la meilleure équipe, a mentionné Cassidy. Évidemment, ils sont sortis avec force en prolongation. Tuukka a réalisé quelques arrêts et nous avons obtenu un bond fortuit sur le but vainqueur. Nous avions le sentiment que nous méritions ce but. »