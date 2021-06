Les joueurs de l'Avalanche du Colorado célèbrent après le but vainqueur de Mikko Rantanen,

PHOTO JACK DEMPSEY, ASSOCIATED PRESS

(Denver) Mikko Rantanen a touché la cible en début de prolongation et l’Avalanche du Colorado a défait les Golden Knights de Vegas 3-2, mercredi soir.

La Presse Canadienne

Lors d’un avantage numérique, Rantanen a capté une passe de Nathan MacKinnon dans le cercle de mise en jeu à la gauche de Marc-André Fleury et il a décoché un tir qui est passé par-dessus la mitaine du gardien des Golden Knights.

L’Avalanche avait remporté le premier match au compte de 7-1, dimanche soir, mais elle a eu droit à une meilleure opposition. Philipp Grubauer a toutefois été sensationnel et la formation du Colorado a pris les devants 2-0 dans cette série de deuxième tour.

La série se transportera maintenant à Las Vegas et le troisième duel aura lieu vendredi soir, au T-Mobile Arena.

Brandon Saad, qui a marqué un but dans un cinquième match de suite, et Tyson Jost ont aussi trouvé le fond du filet pour l’Avalanche, qui n’a toujours pas connu la défaite en six parties éliminatoires en 2021. Samuel Girard a obtenu deux aides.

Grubauer n’a pas eu l’occasion de se signaler à plusieurs reprises depuis le début des séries, mais il s’est dressé devant ses adversaires en stoppant 39 lancers.

Alec Martinez et Reilly Smith ont répliqué pour les Golden Knights, qui n’ont pas eu l’avance pendant toute la rencontre. Shea Theodore s’est fait complice des deux buts des siens.

Fleury avait profité d’une soirée de congé lors du premier affrontement et il a retrouvé son filet, mercredi. Le Québécois a cédé trois fois en 25 tirs.

Les Golden Knights ont offert du jeu beaucoup plus convaincant comparativement au match de dimanche, mais c’est malgré tout l’Avalanche qui a ouvert le pointage en premier.

Saad a accepté une longue passe de Girard et il s’est amené en échappée partielle. Le défenseur des Golden Knights Alex Pietrangelo a réussi à soulever légèrement le bâton de Saad alors qu’il s’apprêtait à tirer, mais la rondelle s’est faufilée entre les jambières de Fleury.

Les hommes de Peter DeBoer ont créé l’égalité à mi-chemin en première période, lors d’une supériorité numérique. Max Pacioretty a effectué une passe transversale à Martinez, qui a dégainé rapidement pour faire bouger les cordages.

L’Avalanche a pu rentrer au vestiaire avec une avance d’un but quand Jost a enfilé l’aiguille alors que son équipe jouait avec un joueur en plus. Girard a aperçu Jost qui s’était déplacé dans l’enclave et l’attaquant a décoché un tir sur réception qui a déjoué Fleury.

Les visiteurs ont une fois de plus créé l’égalité, à 10 : 28 du deuxième engagement. Smith a profité d’une mauvaise communication des défenseurs de l’Avalanche et il a eu le champ libre pour s’amener devant Grubauer, qu’il a battu grâce à un tir du revers précis.

Grubauer s’est toutefois repris au troisième vingt, frustrant plusieurs joueurs des Golden Knights, dont Alex Tuch lors d’une échappée. Le gardien de l’Avalanche a aussi gardé le fort lors d’un désavantage numérique, dans les dernières minutes de jeu.

Les Golden Knights n’ont pu en profiter alors que l’Avalanche l’a fait en prolongation, pendant que Smith était installé au banc des pénalités.