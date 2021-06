Mark Scheifele devra s’expliquer pour son geste de mercredi devant le Département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Comme l’audience ne se fera pas en personne, Scheifele ne pourra pas être suspendu pour plus de cinq matchs, si suspension il y a. Si la LNH souhaite décerner une suspension plus longue que cinq matchs, elle doit en effet convoquer le joueur en personne (ce qui est remplacé par une visioconférence cette saison).

À la toute fin du premier match de la série entre le Canadien et les Jets, mercredi, Scheifele a servi une percutante mise en échec à l’attaquant Jake Evans. Ce dernier a paru inconscient avant même de s’écraser sur la patinoire. Il a été évacué sur une civière.

Dominique Ducharme a dit jeudi matin qu’Evans « se portait mieux », mais qu’il souffre d’une commotion cérébrale. Les médecins accompagnant le Canadien ont décidé que le joueur n’avait pas besoin d’aller à l’hôpital après le match. Evans est donc resté sous leur observation à l’hôtel de l’équipe. Ducharme a précisé qu’Evans serait absent probablement pour une longue période.

L’entraîneur a parlé à son joueur depuis l’incident. « Il était émotif, c’est un choc ce qui est arrivé pour lui mais aussi pour les gens qui ont vu l’incident à la télévision, comme sa copine, sa famille. Il était émotif. »

« Le jour où il mettra le pied sur la glace, on sera dans sa face, a aussi dit Ducharme au sujet du retour au jeu de Scheifele après une possible suspension. On va gérer la situation comme il faut. Notre objectif, c’est de gagner. On a dit que parfois, c’est dur de retrouver nos émotions. Ils viennent de nous allumer. »

« La meilleure façon de faire payer les Jets, c’est de gagner la série, a pour sa part dit le défenseur Jeff Petry.

La série se poursuit vendredi.