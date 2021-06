Le maire de Winnipeg Brian Bowman et son homologue de Montréal, Valérie Plante, arborant les couleurs des équipes des deux villes

La mairesse de Montréal Valérie Plante fait de nouveau un pari sur l’avenir du Canadien, cette fois avec son homologue de Winnipeg, Brian Bowman, à l’aube de la série opposant le Tricolore aux Jets. En jeu : l’accès « illimité » au compte Twitter du perdant pendant une heure complète, à l’issue de l’affrontement.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« On poursuit la tradition des paris amicaux : le gagnant aura un accès illimité au compte Twitter de son homologue pour une heure complète. J’ai bien hâte d’avoir la chance de vanter Montréal à tous nos amis manitobains », a en effet annoncé Mme Plante sur ses réseaux sociaux mercredi soir.

Mi-mai, l’élue avait déjà fait un pari similaire avec le maire de Toronto John Tory.

En plus de verser un montant supplémentaire de 500 $ à l’organisme choisi par Mme Plante, le maire Tory, qui a perdu ce pari, devra offrir de la nourriture et de la bière d’entreprises locales au bureau de la mairesse, soit un sandwich au peameal bacon, qui est un mets signature de Toronto.

Sur Twitter, le maire Bowman, lui, a parlé mercredi soir d’un « pari amical », en disant avoir « défi la mairesse de Montréal ». Les deux publications ont suscité leur lot de réaction sur le Web.

Du même coup, Valérie Plante est revenue sur la « remontée spectaculaire » du Canadien, en souhaitant la meilleure des chances au Tricolore pour la deuxième ronde. Dès mercredi soir, 19 h 30, il s’agira de la première fois de l’histoire que les fans de hockey pourront assister à un affrontement de séries éliminatoires entre les Jets de Winnipeg et le Canadien de Montréal.