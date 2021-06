En l’espace de 24 heures, Gabriel Nadeau-Dubois est passé de simple député à devin de la circonscription de Gouin.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Lundi, le soir de son 31e anniversaire, au match final de la série opposant le Canadien aux Maple Leafs, il a prédit avec justesse une victoire 3-1 de la Sainte-Flanelle, protégée par le talent du gardien Carey Price, qui porte le chandail 31. Dans les corridors de l’Assemblée nationale à Québec, la question est maintenant de savoir s’il peut prédire autre chose… Les numéros de la Lotto 6/49, monsieur le député ?

« Quand le Canadien a gagné, mon téléphone a explosé ! J’ai reçu 45 textos, des messages sur Facebook, sur ma messagerie Twitter, ça n’arrêtait plus. Les députés me croisent dans les corridors et me demandent mes prédictions pour le prochain match », raconte-t-il.

À ce sujet, Gabriel Nadeau-Dubois s’attend à une série chaudement disputée contre les Jets de Winnipeg. « Comme les Leafs, ils ont une attaque et un jeu de puissance redoutables. Leur faiblesse, c’est la défense, alors la pression sera sur l’attaque du Canadien. Là, il faut partir cette fois-ci en lions. On a besoin que nos attaquants fournissent, parce qu’il faudra marquer des buts contre Winnipeg », analyse le député, avant d’y aller d’une prédiction.

Canadien en 6.

En réaction à son tweet de lundi, l’animateur télé Kevin Raphaël avait promis, si la prédiction de Gabriel Nadeau-Dubois s’avérait juste, de faire 31 dons de 31 $ à 31 fondations. Les deux hommes ont finalement convenu de faire l’entièreté des dons, pour un total de 961 $ chacun, à l’organisme Femmes autochtones du Québec.

Dans ce qui s’annonce comme le début d’une vague philanthropique, l’homme d’affaires Mitch Garber a renchéri en écrivant mardi sur Twitter qu’il donnait 3100 $ à l’organisme, invitant 100 autres personnes à faire 31 dons pour une autre somme de 3100 $.

« Wow ! Merci Mitch Garber. Le hockey unit les Québécois et Québécoises depuis longtemps… Et si on utilisait cette énergie pour lutter contre une injustice innommable ? », a répondu M. Nadeau-Dubois.

Et pour François Legault

Je pense qu’il y a beaucoup de monde de bonne humeur aujourd’hui au Québec. J’ai hâte de voir M. Ford avec le chandail du Canadien, puis dans une semaine et demie, M. Pallister, qui semble vouloir prendre le même pari. Le premier ministre du Québec, François Legault

François Legault s’est réjoui mardi de la victoire du Canadien, alors qu’il avait parié avec son homologue ontarien Doug Ford que le premier ministre dont l’équipe perdait sa série allait porter le chandail de l’équipe gagnante pendant une journée. Selon M. Legault, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, serait désormais prêt à faire le même pari.

Doug Ford relève le pari

Le premier ministre de l’Ontario Doug Ford a d’ailleurs rempli sa part du pari, en portant avec « fierté » le chandail du Canadien. Tant qu’à porter un chandail des ennemis jurés des Maple Leafs, il a tout de même choisi le légendaire 10 de Guy Lafleur, un cadeau de François Legault.