(Toronto) Dans le vestiaire du Canadien, avant le match de lundi soir à Toronto, il n’y aura sans doute pas grand-chose à dire… à part peut-être l’évidence.

Richard Labbé

La Presse

« On est rendus au match numéro sept de la série, a expliqué l’entraîneur Dominique Ducharme lundi matin. On sait qu’on est capables de gagner contre les Leafs. Pour nous, la clé, ce sera de retourner à ce qu’on fait de bien. »

À ce sujet, le Canadien a assez bien fait les choses lors des deux matchs précédents, assez en tout cas pour forcer la présentation de cet ultime match lundi soir à Toronto.

Puisqu’on ne change pas une formule gagnante, Ducharme s’attend à envoyer la même formation sur la glace. Cela viendrait donc dire que Tomas Tatar serait laissé de côté pour une deuxième fois de suite, et qu’Artturi Lehkonen n’est toujours pas rétabli de sa blessure.

Ducharme a admis que ça n’avait pas été parfait lors des deux matchs précédents, mais que ce fut tout de même suffisant.

Si ça se trouve, c’est peut-être du côté des Leafs que sera la sempiternelle pression, eux qui n’ont pas gagné une série depuis les beaux jours de Mats Sundin.

Les joueurs du Canadien sont à un pas du vide, mais la bonne nouvelle, c’est qu’ils commencent à être habitués.

« Avant aujourd’hui, on a déjà eu à disputer un match numéro cinq et un match numéro six, a fait remarquer Ducharme. Pour nous, c’est le même genre de situation. L’idée, c’est de se ramener au moment présent, et de contrôler ce qu’on peut contrôler. »

On peut aussi présumer que la fatigue sera un enjeu lundi soir, en particulier pour les quatre premiers défenseurs du Canadien, Shea Weber, Ben Chiarot, Jeff Petry et Joel Edmundson. On rappelle que ces quatre messieurs ont passé beaucoup, mais beaucoup de temps sur la glace du Centre Bell lors du sixième match samedi soir.

« Ce sera la même chose pour les deux équipes, a tenu à dire Edmundson. Il faudra jouer malgré cette fatigue. »

On peut dire que ça promet.