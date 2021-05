« C’est une perte énorme. C’est magique, ce qu’il faisait. »

Richard Dufour

La Presse

Dan Bourgeois, vice-président responsable de l’innovation chez Bauer, était visiblement secoué au téléphone en parlant de la mort de celui qui était connu dans l’industrie du hockey comme le Skate Doctor.

Gestionnaire des produits Bauer fabriqués sur mesure pour les joueurs de la LNH, Jerry Trempe avait obtenu le surnom de Skate Doctor au début des années 2000 après avoir ajusté les patins d’un certain Mario Lemieux.

Jerry Trempe est mort tragiquement le 23 mai dans un accident de VTT à proximité de son chalet près de Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides.

Le résidant de Saint-Jérôme avait 59 ans et travaillait chez Bauer depuis 37 ans.

En mémoire de Jerry Trempe, le gérant de l’équipement des Penguins de Pittsburgh et ses adjoints portaient ses initiales sur leur veste derrière le banc, mercredi soir, pour le sixième match de leur série contre les Islanders de New York.

Jerry Trempe était chargé de la fabrication des patins pour les joueurs professionnels chez Bauer et responsable de la relation avec les athlètes et arbitres de la LNH. Il s’occupait des patins, mais aussi de la personnalisation d’autres produits comme les bâtons, les casques, etc. Son expertise était reconnue dans l’industrie.

Un hockeyeur professionnel chausse des patins presque tous les jours et ses pieds peuvent être déformés ou avoir développé des anomalies.

En entrevue à La Presse il y a six ans, Jerry Trempe avait d’ailleurs raconté qu’un joueur de l’organisation des Capitals de Washington était déjà venu le voir au Centre d’innovation de Bauer à Blainville en pleurant tellement ses patins lui faisaient mal aux pieds. Ce joueur n’avait aucune arche de pied, en plus d’avoir d’énormes bosses aux chevilles, avait précisé Jerry Trempe.

Selon la direction de Bauer, le fait le plus marquant de la carrière de Jerry Trempe est probablement la relation qu’il a cultivée avec Peter Forsberg.

L’ancienne vedette des Nordiques de Québec et de l’Avalanche du Colorado a subi de nombreuses opérations aux pieds durant ses 15 saisons dans la LNH, ce qui a nécessité des ajustements à ses patins de façon régulière.

Un jour durant la saison 2008-2009, Peter Forsberg devait se rendre à Denver à partir de Philadelphie, mais il a décidé de faire un détour par Montréal pour voir Jerry Trempe chez Bauer. La météo était mauvaise, et le vol a été retardé. Jerry s’est donc rendu à l’aéroport de Dorval avec quelques paires de patins pour le rencontrer afin de gagner du temps. Ils ont passé 30 minutes ensemble pour faire des ajustements aux patins avant que Peter Forsberg poursuive sa route, mais non sans avoir causé un rassemblement involontaire d’une cinquantaine de curieux autour d’eux dans l’aéroport.

« Peter Forsberg est aussi déjà venu passer plusieurs jours consécutifs ici dans les Laurentides pour rencontrer Jerry », dit Normand Nadeau, un ami et ancien collègue chez Bauer.

« Ç’a été marquant parce que Forsberg n’arrivait pas à obtenir satisfaction. Il est même venu accompagné d’un spécialiste pour travailler avec Jerry afin de trouver des idées pour régler ses problèmes aux pieds. »

PHOTO FOURNIE PAR BAUER Jerry Trempe en discussion avec Patrick Kane, des Blackhawks de Chicago

La supervedette des Blackhawks de Chicago Patrick Kane a aussi beaucoup profité de l’expertise de Jerry Trempe.

« Patrick Kane est souvent passé au bureau quand son équipe jouait contre Montréal. Il faisait un détour par Blainville pour voir l’innovation et témoigner de son expérience. Son contact était Jerry. Ils étaient comme des amis. C’était plus qu’une relation professionnelle », dit Dan Bourgeois.

Martin Brodeur, Martin St-Louis, Paul Kariya, Mark Messier, Jaromir Jagr, Zdeno Chara et d’autres ont tous joué avec de l’équipement personnalisé par Jerry Trempe, précise-t-on.

Normand Nadeau se rappelle qu’il n’était pas rare que des joueurs appellent personnellement Jerry Trempe sur son cellulaire la semaine et le week-end. « Il était à l’écoute de leurs besoins, et pas à peu près. Les joueurs ont autre chose à faire que de contacter les responsables de la fabrication des produits sur mesure. Habituellement, c’est le responsable de l’équipement de l’équipe ou le représentant Bauer qui fait ça. Mais avec le jeu du téléphone, les informations se perdent parfois. »

Certains préféraient appeler directement Jerry pour exprimer ce qui n’allait pas et préciser où leurs patins faisaient mal. Normand Nadeau, ami et ancien collègue de Jerry Trempe

Jerry Trempe s’occupait aussi de patins sur mesure pour des gens avec des handicaps. Normand Nadeau se souvient notamment d’un jeune qui avait perdu un pied et dont le rêve était de jouer au hockey. « Jerry avait rencontré le jeune et après plusieurs essais infructueux, il avait relevé le défi de lui fabriquer un patin. Le jeune était fou raide et vraiment heureux du résultat. »

La mort de Jerry Trempe a causé une onde de choc chez ses collègues, au point où la production au Centre d’innovation de Bauer à Blainville a été arrêtée pour la journée mardi, au retour du long congé de la fête des Patriotes.

« On a fermé pour permettre à tout le monde de faire le deuil. On va laisser tomber la poussière, mais son départ exigera des ajustements. Il nous laisse un bel héritage car il a formé beaucoup de gens, mais Jerry, c’est Jerry, il n’est pas remplaçable », dit Dan Bourgeois.