Pour la deuxième fois de leur histoire, le Canadien et les Maple Leafs de Toronto croiseront le fer dans un septième match, ce lundi soir. Pour l’occasion, voici quelques chiffres à vous mettre sous la dent.

Katherine Harvey-Pinard

La Presse

14

Le Canadien a remporté 14 des 23 septièmes matchs de son histoire, bon pour le deuxième rang de la LNH à ce chapitre, derrière les Bruins de Boston (15 victoires en 28 rencontres). De leur côté, les Maple Leafs comptabilisent 12 victoires en 24 matchs ultimes. La seule fois où les deux équipes se sont affrontées dans une telle situation, c’était il y a 57 ans, lors des demi-finales de 1964. Toronto avait eu le dessus au compte de 3-1. Le natif de Rouyn-Noranda Dave Keon avait réussi un tour du chapeau pour éliminer le Canadien entre les murs du mythique Forum de Montréal.

2014

La dernière fois où le Canadien a pris part à un septième match remonte au 14 mai 2014. Il avait vaincu les Bruins par la marque de 3-1 en deuxième ronde, au TD Garden. Le but gagnant avait été inscrit par Max Pacioretty. Le gardien partant pour Montréal ? Carey Price. Il avait réalisé 29 arrêts dans la victoire, alors que son vis-à-vis Tuukka Rask n’avait bloqué que 15 des 18 tirs dirigés vers lui. Brendan Gallagher avait obtenu deux mentions d’aide. Le dernier septième match des Leafs était également contre les Bruins, en 2019. Boston avait eu le dessus 5-1.

3

Le Canadien est sorti vainqueur de trois de ses quatre derniers septièmes matchs qui avaient lieu sur la route. Ces victoires ont eu lieu à Boston (2014), Pittsburgh (2010) et Washington (2010). Le seul revers est survenu en 2011 contre les Bruins, qui avaient triomphé 4-3 en prolongation.

8

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE



Corey Perry

Corey Perry et Joe Thornton ont tous deux joué huit matchs no 7 au cours de leur carrière. Les suivants chez le Canadien et les Leafs sont Tyler Toffoli et Jake Muzzin avec cinq. De son côté, Carey Price a gardé les buts trois fois en de telles occasions, c’est-à-dire en 2008 (victoire de 5-0 contre Boston), 2011 (défaite de 4-3 en prolongation contre Boston) et 2014 (victoire de 3-1 contre Boston).

4

Dominique Ducharme a pris part à quatre septièmes matchs pendant ses sept saisons comme entraîneur-chef dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Les quatre étaient avec les Mooseheads de Halifax. Ils ont remporté deux d’entre eux. Le premier contre Québec en deuxième ronde des séries de 2012, alors que Jonathan Drouin et Nathan Mackinnon faisaient partie de l’alignement. L’autre en 2015, en première ronde face à Shawinigan. L’opposant de Ducharme dans le duel de ce soir, Sheldon Keefe, a pour sa part vécu trois affrontements ultimes en tant qu’entraîneur-chef des Marlies de Toronto, dans la Ligue américaine. Il a remporté deux d’entre eux, dont celui de la finale de la Coupe Calder de 2018.

25

Dans l’histoire de la LNH, 25 équipes ont réussi à remporter une série après avoir comblé un déficit de 3-1. Montréal l’a fait à deux reprises, en 2004 et en 2010, contre les Bruins de Boston et les Capitals de Washington respectivement. Les derniers à avoir réussi l’exploit sont les Sharks de San Jose, face aux Golden Knights de Vegas dans la première ronde des éliminatoires de 2019.

106

Des 182 matchs no 7 de l’histoire du circuit Bettman, 106 ont été remportés par l’équipe locale et 136 par l’équipe qui a marqué le premier but.