(Toronto) L’Ontario a donné le feu vert à 550 travailleurs de la santé entièrement vaccinés qui pourront assister au septième match de la série Canadien-Maple Leafs, lundi soir, à Toronto.

La Presse Canadienne

Le bureau du premier ministre Doug Ford a révélé que ces travailleurs de première ligne ont reçu les deux doses du vaccin pour la COVID-19 il y a plus de deux semaines et passeront par le dépistage et d’autres mesures de précaution.

La province affirme que la foule sera « bien en deçà » de la capacité de l’amphithéâtre Banque Scotia de 19 800 places.

Quelque 2500 spectateurs étaient présents dans les gradins à Montréal lors de la dernière confrontation des deux équipes, samedi. C’était la première foule à un match au Canada cette année.

Les Maple Leafs ont perdu six séries éliminatoires consécutives depuis leur victoire contre les Sénateurs d’Ottawa au premier tour en 2004. Le Canadien a remporté les deux derniers matchs en prolongation pour provoquer la tenue d’un septième match.

L’unique septième match entre les deux rivaux a eu lieu en 1964 lorsque Dave Keon a réussi un tour du chapeau pour guider les Leafs à une victoire de 3-1 au Forum de Montréal.

La formation torontoise a perdu sept matchs consécutifs où elle aurait pu éliminer un adversaire. Cela comprend six depuis 2018 avec la présence d’Auston Matthews, Mitch Marner et William Nylander dans la formation.

Le Canadien a terminé 18 points derrière les Leafs, champions de la section, lors d’une saison abrégée de 56 matchs. Le vainqueur de la série affrontera les Jets de Winnipeg en finale de la section Nord, qui débutera mercredi.