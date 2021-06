Hockey

Dans le détail

Yves et Léa, acte 7

Au cinquième match, le Canadien a perdu une avance de trois buts, avant de gagner en prolongation. Au sixième match, le Canadien a perdu une avance de deux buts, avant de gagner en prolongation. Chaque fois, le dos au mur. Chaque fois, avec le but d’un des plus beaux espoirs de l’organisation. Comment le Tricolore s’est-il rendu là ? Voici la suite de la correspondance d’Yves et de Léa, sur fond bleu-blanc-rouge.