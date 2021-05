Si jamais les Maple Leafs de Toronto doivent rentrer chez eux dans la honte tard lundi soir, ils devront sans doute repenser un peu à ce samedi soir au Centre Bell.

Richard Labbé

La Presse

Repenser à ce match numéro six.

En fait, ils devront repenser à un jeu, un seul, qui a eu des répercussions assez énormes : le but de Corey Perry en début de troisième période, le premier du Canadien dans le match.

Non seulement le but en question s’est avéré bon au retour de la pause vidéo, mais en exigeant la contestation vidéo (perdue, évidemment), les Leafs se sont retrouvés avec une pénalité. Ils en ont eu une autre ensuite, quand Mitch Marner a envoyé une rondelle dans les gradins.

Le Canadien a ainsi porté la marque à 2-0.

« Ça n’a pas été un bon jeu de ma part, a admis Marner. Mais nous avons maintenant un match numéro sept à l’horizon. Nous savons ce que cela représente, ce qui est en jeu… »

Sheldon Keefe a cru que les Leafs allaient peut-être avoir une chance en exigeant cette reprise vidéo.

Mais ils n’ont pas eu de chance.

« J’ai déjà vu des jeux similaires par le passé dans cette ligue et je dois dire qu’il y a quelques précédents, a noté l’entraîneur-chef des Leafs. Ils avaient un joueur dans le demi-cercle du gardien, et il se passait beaucoup de choses lors de cette séquence. Alors j’ai cru que ça méritait une reprise… Mais ça a fini par leur valoir un avantage numérique de deux hommes. »

Ce pauvre Jack Campbell, lui, n’avait pas l’air trop abattu. Le gardien des Leafs a tout donné, mais ça n’a pas suffi. Il n’a pas trop pesté contre la vidéo.

« Il faut comprendre que le passé est du passé, et qu’il ne sert à rien de s’y morfondre, a-t-il souligné avec sa verve habituelle. Or, il y avait bel et bien un rival dans mon demi-cercle. Cela est vrai. Mais nous avons pu répliquer et marquer un but, et nous avons été en mesure de porter le match en prolongation, là où tout est possible, comme on le sait. »

Il y aura un dernier acte lundi soir : le match numéro sept.

« Lors des deux derniers matchs, à chaque occasion, les représentants du Club de hockey Canadien nous ont rapidement poussés dans nos derniers retranchements, sans aucun égard pour notre amour-propre, a ajouté Sheldon Keefe. Nous devons être prêts. »