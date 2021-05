(Calgary) Marie-Philip Poulin a marqué le but gagnant en troisième période et Montréal a mis la main sur la Secret Cup en vertu d’une victoire de 4-2 contre Toronto, dimanche, lors de la finale du tournoi organisé par l’Association des joueuses de hockey professionnel (PWHPA).

Donna Spencer

La Presse Canadienne

Jesse Eldridge a inscrit un but et une aide, Catherine Dubois a aussi marqué et Sarah Lefort a ajouté un but dans un filet désert pour la formation montréalaise.

Ann-Renée Desbiens a réalisé 19 arrêts, tandis que Poulin a aussi récolté deux mentions d’aide.

Sarah Nurse, avec un but et une passe, et Brianne Jenner ont assuré la réplique pour Toronto. Shea Tiley a repoussé 25 tirs.

Le tournoi regroupait 60 joueuses professionnelles réparties dans trois équipes. La première partie du tournoi a été disputée au Seven Chiefs Sportsplex sur le territoire de la Première Nation Tsuu’tina, en Alberta, tandis que les trois derniers matchs ont eu lieu au Scotiabank Saddledome, l’amphithéâtre des Flames de Calgary.

Montréal (3-1-0) et Toronto (2-2-0) ont accédé à la finale, alors que Calgary a présenté une fiche de 1-3-0.

Poulin a été la meilleure pointeuse du tournoi avec cinq buts et six mentions d’aide en cinq parties.

La PWHPA est née il y a deux ans, à la suite de la fermeture de la Ligue canadienne de hockey féminin.

L’objectif de cette nouvelle association est de créer une ligue féminine de hockey qui puisse fournir aux joueuses des conditions similaires à celles offertes aux hommes, ainsi qu’un salaire permettant aux athlètes de vivre de leur sport.