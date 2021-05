Après quatorze mois de hockey virtuel, les partisans du Canadien étaient exaltés à l’idée de retourner dans les gradins du Centre Bell, samedi soir, à l’occasion du sixième match du Tricolore contre les Maple Leafs de Toronto.

Quelques heures avant la mise au en jeu, les chandails bleu-blanc-rouge coloraient déjà les rues du centre-ville. Ils ont pris la poussière, cette année, et leurs propriétaires n’ont jamais été aussi emballés de les enfiler. « Je me sens comme un enfant ! », lance Mathieu Garceau, moins d’une heure avant le match. Il était là, le 10 mars 2020, pour la dernière partie au Centre Bell devant spectateurs.

« Avoir su que c’était la dernière fois, j’en aurais profité plus ! » De l’atmosphère, de la foule, des coups de patin sur la glace ; rien n’égale l’expérience en aréna, s’entendent les partisans.

« On est très excités de retrouver les joueurs. Ce sera différent pour eux aussi », croient Earl Ralph et sa femme Susan, partisans du Tricolore depuis 20 ans. Ce soir, avec quelque 2500 partisans, ils s’époumoneront pour encourager leur équipe.

Pour des raisons de distanciation sociale évidentes, les spectateurs seront divisés en 10 zones, qui auront chacune une entrée et des toilettes séparées. Il sera interdit d’acheter de la nourriture et des boissons, et le port du masque sera requis en tout temps.

Comme il a été recommandé des heures d’arrivée pour chaque zone, il y avait peu d’attroupements aux portes de l’amphithéâtre.

Des places à 2000 $

Assis sur la terrasse de la Cage aux Sports, Alexandre Jean et Donald Poulin font le plein avant une soirée qui s’annonce grisante. À leurs pieds, des pancartes indiquent : « Pardonne-moi maman, j’ai vendu mon petit frère pour être ici ! »

C’est que les prix annoncés par le Canadien (entre 150 $ et 330 $) ont explosé sur les sites de revente, en raison de la forte demande. Alexandre et Donald ont déboursé 1500 $ pour leur place. Un achat qu’ils ne regrettent pas le moindrement. « Un an et demi sans hockey, ça vaut ça », rigole Alexandre.

Sur place, des revendeurs demandaient jusqu’à 2000 $ pour un billet, a constaté La Presse. Pour un bon siège, il faut doubler la somme.

À quelques minutes du match, Justin Louis et Max Ehrlich étaient toujours à la quête de billets. Leurs premiers billets, achetés 600 $ au coin de la rue, ont été refusés à l’entrée. « C’était trop beau pour être vrai », se désolé Justin. Mais le jeune homme ne baisse pas les bras, décidé à casser sa tirelire s’il le faut. Ce soir, il ira voir le Canadien. « Ça a été une pause difficile, mais on est de retour. »