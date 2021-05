Après la victoire du Canadien à Toronto jeudi, Nick Suzuki a révélé qu’Eric Staal et Corey Perry avaient pris la parole pendant une rencontre d’équipe la veille du match.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Les deux aînés du Tricolore ne sont plus des joueurs d’impact, mais personne ne peut leur enlever leur bague de la Coupe Stanley, ni les plus de 1000 matchs qu’ils ont joués dans la Ligue nationale. Ces éléments leur confèrent visiblement un certain ascendant au sein du groupe.

Quels ont donc été ces propos ? Perry n’est pas entré dans les détails, mais il a expliqué pourquoi il a cru bon se lever, au moment où le CH risquait (et la risque encore) l’élimination.

Ce qui a été dit, ça a eu un impact au sein du groupe. Tout le monde a vécu des choses. Parfois, c’est le temps de parler, d’autres fois, non. Shea a aussi parlé. Tout ce qui devait être dit a été dit. Maintenant, c’est le temps de jouer au hockey. Corey Perry en visioconférence, après l’entraînement du Canadien, samedi matin

Avec deux passes en cinq matchs, Perry n’a pas retrouvé sa touche offensive de la première moitié de saison. En calculant la fin du calendrier, l’ailier droit n’a pas marqué à ses 25 derniers matchs, après avoir inscrit 9 buts à ses 29 premières rencontres. Cela dit, il se rend utile autrement, par exemple avec sa mise en échec contre Rasmus Sandin, au dernier match, qui a permis à Joel Armia de marquer.

« C’est ça, les séries, a résumé l’entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme. Ce sont des moments qui peuvent passer inaperçus. Un mot sur le banc, aux joueurs, une action qui ne paraît pas sur la feuille de pointage… »

Merrill absent

Les 2500 spectateurs attendus au Centre Bell samedi auront droit à au moins un changement dans la formation du Canadien pour ce sixième match de la série contre les Maple Leafs.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Brett Kulak

Jon Merrill est blessé et ne pourra pas jouer avant une dizaine de jours, si le Canadien survit, a indiqué Ducharme. Brett Kulak le remplacera, ce qui signifie qu’Alexander Romanov devra encore patienter.

Il pourrait aussi y avoir un changement à l’avant. Jake Evans ressemble de plus en plus à un joueur prêt à revenir, mais Ducharme n’a pas voulu confirmer son retour. Cela dit, Evans et les 12 attaquants qui ont disputé le dernier match étaient tous au vestiaire quand les réservistes (Romanov, Xavier Ouellet, Alex Belzile et Michael Frolik) effectuaient des exercices supplémentaires. Impossible, donc, de prévoir qui serait retiré de la formation.

« On a encore des décisions à prendre avant le match, selon la condition des joueurs », a simplement dit Ducharme.

Staal n’était pas à 100 % plus tôt dans la série et a raté un match. Il faudra voir si sa santé sera un facteur de décision, s’il est encore amoché.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Eric Staal

Sinon, Tomas Tatar demeure bien discret, quoique son trio a connu un bien meilleur match jeudi. Le Slovaque ne compte qu’un point en cinq matchs, trois tirs au but et montre un différentiel de -2, et c’est lui qui aurait écopé au troisième match si Staal avait été en santé.

En revanche, il a les meilleurs indicateurs de possession de rondelle à 5 contre 5 du Canadien ; l’équipe contrôle 61,32 % des tentatives de tir quand il est sur la patinoire. C’est peut-être, cependant, le genre de situation où les statistiques avancées racontent une histoire différente que ce que l’on voit de nos yeux…

Notons qu’après l’entraînement, Artturi Lehkonen s’est exercé en solitaire. On ne connaît toujours pas la date de son retour au jeu.