« Je suis certain qu’il y aura un peu de bleu et de blanc aussi dans les gradins », a déclaré Mitch Marner.

Est-ce qu’il y aura un avantage de la glace samedi soir au Centre Bell pour l’équipe locale ? Mitch Marner n’est pas si sûr.

Richard Labbé

La Presse

« Je suis certain qu’il y aura un peu de bleu et de blanc aussi dans les gradins, a-t-il répondu ce matin. On a déjà joué devant des partisans auparavant, mais ce sera plaisant de le faire de nouveau et d’entendre les gens réagir… nous avons hâte nous aussi. »

Ainsi donc, cette petite foule de quelque 2500 personnes au Centre Bell ne sera peut-être pas suffisante pour constituer un réel avantage de la glace au Canadien.

C’est en tout cas ce que souhaitent les membres des Maple Leafs, qui auront l’occasion d’en finir avec le Canadien dans le cadre de ce match numéro six, eux qui ont une avance de 3-2 dans la série.

Il y aura un peu de changement à la formation torontoise. Ainsi, le défenseur Rasmus Sandin sera laissé de côté, lui qui a connu « une soirée difficile » selon l’entraîneur Sheldon Keefe lors du dernier match, celui de jeudi soir à Toronto. C’est Travis Dermott qui va prendre cette place dans la formation ce soir.

En attaque, tout laisse croire que le vétéran Nick Foligno sera de retour, ce qui entraînerait le retrait d’Adam Brooks de la formation. Foligno pourrait compléter le deuxième trio du club, en compagnie d’Alex Galchenyuk et William Nylander.

« Le retour de Nick est significatif pour nous, a ajouté Mitch Marner. Il a fait tout un travail pour nous et il a de l’expérience en séries. Il sait ce que ça prend pour gagner. »