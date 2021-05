(Montréal) Mort et enterré selon la plupart des observateurs il y a quelques jours à peine, le Canadien de Montréal n’est plus qu’à une victoire du deuxième tour.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Jesperi Kotkaniemi a touché la cible à 15 : 15 de la prolongation et la formation montréalaise a remporté le sixième match de sa série de premier tour contre les Maple Leafs de Toronto par le pointage de 3-2, samedi soir au Centre Bell.

La série est égale 3-3. Le septième match sera présenté lundi, à Toronto.

Le Canadien n’a pas raté ses retrouvailles avec ses partisans, mais ça n’a pas été facile. Il a échappé une avance en troisième période lors d’un deuxième match d’affilée.

Comme jeudi, quand il avait échappé une avance de 3-0 avant de gagner 4-3 en prolongation sur un but de Cole Caufield, le Canadien s’en est malgré tout sorti indemne.

Kotkaniemi a joué les héros en prolongation. Il a reçu une passe de Paul Byron dans l’enclave et a battu le gardien Jack Campbell avec un tir du côté de la mitaine.

« Je suis content pour lui. J’aime la façon qu’il joue depuis qu’il est rentré dans la formation lors du deuxième match, a dit l’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Dominique Ducharme. Je sentais qu’il avait besoin de cette semaine d’entraînement-là, de prendre du recul. Je suis content de voir qu’il est récompensé. »

Corey Perry et Tyler Toffoli, chaque fois en avantage numérique, avaient donné les devants au Canadien en troisième période. Avant la rencontre, le Tricolore affichait une efficacité de 0-en-14 en supériorité numérique depuis le début de la série.

De son côté, Carey Price a continué à être étincelant et a stoppé 41 tirs.

« Surtout en première période, nous aurions pu prendre l’avance, a dit Ducharme. Carey a été très solide, surtout en prolongation. Il nous a acheté du temps. Nous avons eu notre chance et nous l’avons saisie.

« Rendu ici, c’est de gagner qui est le plus important et nous avons trouvé une façon de le faire en prolongation. »

Price a joué de malchance sur les buts de Jason Spezza et TJ Brodie. Chaque fois la rondelle a été déviée dans son propre but par le défenseur Jeff Petry.

Campbell a effectué 28 arrêts devant le filet des Maple Leafs, qui ont une fiche de 0-7 depuis 2013 quand ils ont l’occasion de remporter une série.

Les deux équipes disputaient le premier match de la LNH avec spectateurs au Canada depuis le 11 mars 2020.

Même si seulement 2500 spectateurs étaient admis, l’ambiance était meilleure que lors de bien des salles combles en saison régulière au cours des dernières années.

Le défenseur Brett Kulak avait été inséré dans la formation du Tricolore en relève à Jon Merrill, blessé. L’attaquant Jake Evans était de retour au jeu, lui qui était tombé au combat lors du premier match de la série. Tomas Tatar a été laissé de côté.

Les membres du quatuor clé du Canadien en défensive, composé de Shea Weber, Ben Chiarot, Joel Edmundson et Petry, ont tous joué entre 28 minutes (Edmundson) et Weber (37 minutes).

Dans le camp des Maple Leafs, le centre Nick Foligno était de retour après avoir raté trois rencontres et Adam Brooks avait été retiré de la formation. Travis Dermott était de retour à la ligne bleue à la place de Rasmus Sandin.

Les Maple Leafs ont toutefois perdu les services du défenseur Jake Muzzin à mi-chemin en deuxième période.

À la limite

Le Canadien a commencé le match en lion et a décoché les huit premiers tirs au but. Il a même fait fi d’une punition à Josh Anderson et a obtenu deux chances de marquer en infériorité numérique.

Nick Suzuki s’est aussi signalé, se faufilant entre les défenseurs adverses et se présentant seul devant Campbell. Le gardien des Maple Leafs a cependant fait l’arrêt.

À l’autre bout de la patinoire, les Maple Leafs ont retrouvé leurs repères. Auston Matthews a gaspillé une belle occasion en tirant par-dessus le filet.

Price a été brillant avec 30 secondes à faire au premier vingt, étirant la jambière gauche pour frustrer Foligno.

Caufield a battu Campbell tôt en deuxième période, mais son lancer a atteint la barre transversale.

Les Maple Leafs ont eu quelques présences soutenues en territoire du Tricolore, sans toutefois décocher de bons tirs.

Le Canadien a connu ses meilleurs moments en deuxième moitié d’engagement. Eric Staal a raté la cible lors d’une attaque à deux contre un en compagnie de Petry.

Quelques instants plus tard, Phillip Danault a décoché un tir à bout portant, mais Campbell a tout juste réussi l’arrêt.

Après quelques moments tendus en troisième période, l’avantage numérique du Canadien a soulevé la foule grâce à deux buts en 1 : 17.

Perry a d’abord profité d’une mêlée pour ouvrir le pointage à 5 : 26. L’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe, a contesté le but, mais n’a pas eu gain de cause et les Leafs ont dû renvoyer un joueur au cachot.

Mitchell Marner a bêtement dégagé le disque dans les gradins 19 secondes plus tard, offrant un avantage de deux joueurs au Tricolore pendant 1 : 41.

Cette fois, Toffoli a enfilé l’aiguille du côté rapproché après une passe de Suzuki.

Les Maple Leafs ont réduit l’écart avec 8 : 25 à faire. Alexander Kerfoot a intercepté une remise de Joel Edmundson, puis a rejoint Spezza. Ce dernier a pivoté et a tiré. La rondelle a dévié contre la lame du bâton de Petry avant de battre Price.

Le ciel est tombé sur la tête du Tricolore avec 3 : 11 à faire à la troisième période. Brodie a décoché un lancer à partir du cercle des mises en jeu à la gauche de Price. La rondelle a encore une fois dévié contre Petry avant d’aboutir dans l’objectif.

Les tirs ont été 13-2 en faveur des Maple Leafs en prolongation. Mais Kotkaniemi a été le seul à faire bouger les cordages. Dermott a été victime d’un revirement tout juste avant le but vainqueur.

Échos de vestiaire

Shea Weber était enjoué des retrouvailles avec les partisans du Canadien.

« Nous pouvions les entendre avant le match. J’ai eu des frissons en arrivant sur la glace pour l’échauffement. On aurait cru qu’ils étaient beaucoup plus que 2500. C’était incroyable. Je n’ose pas imaginer ce que ce serait présentement avec plus de 20 000 spectateurs. C’était électrisant. »

Tyler Toffoli a louangé le travail de Carey Price.

« Il a été extraordinaire. C’est ce qui arrive en prolongation. Vous n’avez besoin que d’un bon tir. »

Jesperi Kotkaniemi était encore fébrile après avoir joué les héros.

« C’est incroyable. J’y repensais et c’était probablement mon premier vrai but en prolongation. C’est une sensation extraordinaire. Particulièrement avec les spectateurs dans les gradins, j’en ai eu des frissons. »

Auston Matthews a insisté pour dire que les Maple Leafs n’étaient pas découragés après deux revers d’affilée en prolongation quand l’équipe a l’occasion de gagner la série.

« C’est frustrant de perdre le match, mais nous nous sommes bien battus et nous avons eu de nombreuses occasions de l’emporter. Ça se joue sur peu de choses en prolongation et nous n’avons pas été capables de profiter de nos chances. Nous tournons la page. Il reste un autre match à jouer. Nous rentrons chez nous et nous devrons être prêts. »