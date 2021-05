PHOTO MARK ZALESKI, ASSOCIATED PRESS

Les Hurricanes éliminent les Predators en six matchs

(Nashville) Sebastian Aho a fait dévier un tir de Jaccob Slavin en prolongation et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Predators de Nashville 4-3, jeudi soir.

La Presse Canadienne

Dès la 76e seconde de la période supplémentaire, Aho a réussi à mettre sa lame de bâton sur le tir de Slavin. La rondelle a tout juste changé de trajectoire pour déjouer le gardien des Predators Juuse Saros.

« Nous avons dit de simplement garder notre plan de match. C’était un bon jeu, un bon tir et une belle déviation. Nous étions très heureux de ne plus avoir à jouer plus longtemps », a dit le défenseur des Hurricanes Dougie Hamilton.

Les Hurricanes ont remporté cette série en six matchs et auront maintenant rendez-vous au tour suivant avec le Lightning de Tampa Bay, qui a défait les Panthers de la Floride en six parties.

Pour une quatrième fois consécutive, la prolongation a été nécessaire pour départager les deux formations. Les Hurricanes ont remporté les deux dernières.

« Ça montre qu’il n’est pas question d’abandonner dans cette équipe. Nous avons cette confiance que nous sommes encore dans le match même si nous tirons de l’arrière en troisième période », a déclaré Aho.

PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, USA TODAY SPORTS Brock McGinn à la suite du but victorieux de Sebastian Aho

Aho a également touché la cible en temps réglementaire, tout comme Brock McGinn et Hamilton. Alex Nedeljkovic a bloqué 24 des 27 rondelles dirigées vers lui devant la cage des Hurricanes.

Même s’ils ont laissé filer une avance de deux buts, les Predators devaient une fière chandelle à Saros. Le Finlandais a réussi 15 de ses 27 arrêts en troisième période.

Saros, qui a connu de très bonnes séries, s’est notamment signalé face à Jesper Fast lors d’une échappée et il a fermé la porte à Steven Lorentz de façon spectaculaire pour protéger la mince avance d’un but des Predators au dernier tiers.

Hamilton a toutefois réussi à le déjouer alors qu’il restait 6:01 à faire, lorsqu’il s’est fait oublier à l’embouchure du filet. Même lors de ce but des Hurricanes, Saros a touché au disque avec la jambière et il a presque réalisé l’arrêt.

« Nous avons eu le momentum, a mentionné l’entraîneur-chef des Hurricanes, Rod Brind’Amour. Évidemment, nous avons gagné la mise en jeu et la rondelle s’est retrouvée dans le filet. »

Nick Cousins, Mikael Granlund et Ryan Johansen ont enfilé l’aiguille pour la troupe du Tennessee.

Les deux équipes, qui jouent habituellement dans une association différente, s’affrontaient en séries pour la première fois de leur histoire en raison du remaniement temporaire des sections.

La foule survoltée à Nashville a continué à être très bruyante dès la deuxième minute de jeu, quand Cousins a ouvert le pointage. Positionné dans l’enclave, l’attaquant des Predators a habilement redirigé une passe d’Erik Haula dans le fond du filet.

Les célébrations n’ont même pas duré trois minutes. McGinn a bien utilisé son corps aux dépens du défenseur des Predators Alexandre Carrier et il s’est emparé de la rondelle dans le coin de la patinoire. McGinn a contourné le filet et il a profité de beaucoup d’espace devant Saros pour tromper sa vigilance dans la lucarne.

Le début de deuxième période des Predators a été aussi explosif que lors du premier engagement. Après seulement 73 secondes d’écoulées, Granlund a stoppé un tir de son coéquipier Ryan Ellis et d’un mouvement vif, il a déculotté Nedeljkovic.

C’est un autre défenseur qui a mis la table pour le troisième but des Predators. Lors d’un avantage numérique, Roman Josi a mystifié la défensive des Hurricanes en effectuant un tir-passe qui a rejoint la lame du bâton de Johasen. Son troisième but des séries a procuré une avance de 3-1 aux siens.

Les Hurricanes ont réduit l’écart avec un joueur en plus avant la fin du deuxième engagement. Hamilton a intercepté une tentative de dégagement de Mattias Ekholm et il a pris une page du livre de Josi pour permettre à Aho de faire dévier la rondelle derrière Saros.

La troupe de Rod Brind’Amour a continué à appliquer beaucoup de pression et elle a finalement forcé la tenue d’une prolongation grâce à Hamilton, avant qu’Aho ferme les livres.