Le contexte de la pandémie et la capacité réduite du Centre Bell (2500 spectateurs au lieu d’environ 21 000 spectateurs) font en sorte de faire monter la valeur des billets en revente, en vertu de cette bonne vieille loi de l’offre et de la demande.

Vous voulez être l’un de 2500 spectateurs qui assisteront au match éliminatoire du Canadien contre les Maple Leafs samedi soir, le premier match avec spectateurs au Centre Bell depuis le début de la pandémie ?

Si vous n’avez pas déjà votre billet, il vous en coûtera cher. Très cher.

Les billets pour le match de samedi coûtaient au minimum 1150 $ par billet en fin de journée vendredi sur le site de revente officiel Ticketmaster. Les billets les plus chers coûtaient 12 300 $ par billet sur Ticketmaster.

Conformément aux règles de santé publique, le Canadien peut accueillir 2500 spectateurs samedi soir, soit 12 % de la capacité du Centre Bell. Le Canadien a offert d’acheter les 2500 billets d’abord à leurs détenteurs d’abonnement de saison et à leurs partenaires corporatifs. Ils ont mis en vente trois types de billets, à trois prix différents : 330 $ par billet dans les Rouges au centre, 260 $ par billet dans les Rouges aux extrémités de la patinoire, et 150 $ par billet dans la deuxième partie en hauteur du Centre Bell.

« On fixe le prix des billets sur le marché primaire, pour ceux qui veulent s’en procurer. On n’a aucun contrôle là-dessus [sur le prix des billets en revente] », dit France Margaret Bélanger, vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales du Canadien de Montréal.

Vendredi vers 19 h, les revendeurs sur le site de Ticketmaster – le revendeur officiel des billets du Canadien – demandaient entre 1155 $ et 12 300 $ par billet pour le match de samedi soir. Durant la journée de vendredi, les prix demandés variaient généralement entre 1200 $ et 10 000 $ par billet. Précision importante : il s’agit du prix demandé par les revendeurs. Ticketmaster ne donne pas d’information sur le prix payé lors des transactions, et l’entreprise n’a pas répondu à nos questions à ce sujet vendredi.

En séries éliminatoires, le prix des billets sur les sites de revente a toujours tendance à augmenter – surtout en fonction de l’enjeu du match. Mais cette fois-ci, le contexte de la pandémie et la capacité réduite du Centre Bell (2500 spectateurs au lieu d’environ 21 000 spectateurs) font en sorte de faire monter la valeur des billets, en vertu de cette bonne vieille loi de l’offre et de la demande.

« C’est le premier match des Canadiens post-pandémie avec des spectateurs, dit l’économiste Pierre Emmanuel Paradis, président de la firme AppEco. Il y a un engouement additionnel qui crée un peu d’irrationalité. Les gens s’emballent encore un peu plus. »

Ce sont les détenteurs d’abonnement de saison qui tentent de revendre leurs billets pour demain soir qui feront l’essentiel les profits.

En vertu de son entente faisant de Ticketmaster son revendeur officiel, le Canadien de Montréal touche un petit pourcentage du profit réalisé sur la revente du billet sur Ticketmaster (le Canadien ne touche ce petit pourcentage que sur l’excédent du prix original du billet).

Le Canadien de Montréal est content de pouvoir retrouver des partisans – même en petit nombre – au Centre Bell, quatorze mois après le début de la pandémie.

« En accueillant enfin des partisans au Centre Bell, on veut commencer à tourner cette très longue page, faire ce premier pas vers le retour à la normale, dit France Margaret Bélanger, vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales des Canadiens de Montréal. Deuxièmement, on veut compter sur notre fameux septième joueur, notre foule. Même à 12 %, on est persuadé que notre foule sera très bruyante. Et c’est aussi tellement important pour nos employés, qui ont tenu le fort pendant 14 mois, d’être capable de revenir au Centre Bell. »

Comme ce fut le cas tout au long de la saison, le Canadien invitera aussi 100 travailleurs de la santé au match de samedi, en collaboration avec son commanditaire IGA.

Le Groupe CH n’a pas souhaité se prononcer sur le concept du passeport vaccinal en vue de la prochaine saison, qui doit commencer à l’automne. « On va suivre les recommandations de la santé publique [comme ce fut le cas depuis le début de la pandémie], dit France Margaret Bélanger. Ce sera notre guide. » Certaines équipes de la LNH dans la région de New York utilisent déjà un système de passeport vaccinal pour leurs matchs à domicile.