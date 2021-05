(Riga, Lettonie) Le capitaine canadien Adam Henrique a de nouveau animé l’attaque lors d’une victoire de 4-2 contre le Kazakhstan au Championnat du monde de hockey.

La Presse Canadienne

Henrique a récolté un but et deux passes, un deuxième match consécutif de trois points pour lui, alors que le Canada s’est hissé à la sixième position du groupe B avec six points (deux victoires, trois défaites).

Andrew Mangiapane et Connor Brown ont chacun obtenu un but et une aide pour le Canada, tandis que Cole Perfetti a réussi le but victorieux.

Nikita Mikhailis a inscrit les deux buts du Kazakhstan.

Darcy Kuemper a repoussé 26 tirs devant le filet du Canada. Andrei Shutov a effectué 32 arrêts pour le Kazakhstan.

« Avant le match, nous avons parlé de la façon dont le Kazakhstan aimait beaucoup se replier en défensive, mais ils nous ont vraiment surpris en pratiquant un échec avant et ils étaient très agressifs ce soir, a expliqué l’entraîneur-chef Gerard Gallant. Ils ont travaillé fort et nous ont donné du fil à retordre.

« C’était un véritable défi pour nous, mais nous voulions nous assurer de respecter notre plan et poursuivre ce que nous avons fait de bien lors du match précédent. Nous voulions obtenir beaucoup de deuxième et troisième occasions de marquer, et cela a fonctionné aujourd’hui. »

Les quatre meilleures équipes de chaque groupe à la fin du tour préliminaire se qualifient pour les quarts de finale. Le Canada est à un point de la quatrième place détenue par le Kazakhstan dans le groupe B, mais il a encore du pain sur la planche pour éviter de rater la phase finale du tournoi pour la première fois.

Le Canada a encore deux matchs — contre l’Italie dimanche et la Finlande, championne en 2019, mardi — pour tenter de gagner du terrain au classement.

« Nous devons d’abord nous concentrer sur l’Italie. Nous devons continuer à jouer notre style, a prévenu Mangiapane. Au début du tournoi, nous étions un peu nerveux, mais maintenant nous avons commencé à trouver notre rythme et nous jouons de la bonne façon.

« Nous démontrons plus de cohésion, mais nous devons continuer à le faire pendant les 60 minutes si nous voulons réussir. »

Mangiapane, qui a fait ses débuts à ce tournoi lors de la victoire de 4-2 du Canada contre la Norvège mercredi, a marqué pour un deuxième match consécutif procurant les devants 1-0 au Canada avec le seul but de la première période.

« Nous faisons preuve d’une certaine créativité au sein de notre trio, en particulier avec l’arrivée de (Mangiapane) dans la formation, a confié Henrique. Il ajoute du talent et de la créativité, et il travaille fort. »

Dans le groupe A, la Suède a défait la Grande-Bretagne 4-1.