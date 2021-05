Cole Caufield et la bonne façon

En quittant la patinoire tard jeudi soir à Toronto, après avoir contribué au gros but de Nick Suzuki en prolongation, Cole Caufield est allé voir Tomas Tatar pour lui demander s’il n’y avait pas eu hors-jeu sur cette séquence de rêve.

Richard Labbé

La Presse

Pour Caufield, qui patinait encore sur des glaces universitaires il y a quelques semaines à peine, cette réaction du gars qui a de la misère à croire ce qui lui arrive est sans doute normale. En l’espace de très peu de temps, il est passé des rangs universitaires à la Ligue nationale, des gradins à la glace, d’un poste de réserviste à celui, plus important, de joueur régulier.

Et enfin, jeudi soir, il est passé à un rôle, celui de héros, qu’on lui prédit depuis un moment déjà. En plus, il l’a fait en compagnie de Nick Suzuki, son nouveau meilleur ami.

C’est un peu pour ça que Tomas Tatar riait encore vendredi en racontant l’anecdote du hors-jeu.

« Je voulais seulement voir comment ils allaient conclure ce jeu, alors je me foutais pas mal de la ligne bleue ! a ajouté Tatar. Je voulais voir s’ils allaient marquer… »

Ils ont marqué, bien sûr, et cela nous mène à ceci : un autre match dans la catégorie des sans lendemain, cette fois le sixième, qui sera présenté ce samedi soir au Centre Bell, devant 2500 partisans chanceux qui auront payé soit le prix de base (de 150 $ à 330 $ par siège), soit un prix de fou sur des sites de revente comme StubHub où, vendredi après-midi, on pouvait se procurer un billet dans les rouges et dans la section 123 pour la modique somme de 3153 $. Il faut ce qu’il faut.

Mais on s’égare. Revenons plutôt à ce Caufield, 20 ans, qui est en train de prouver au monde du hockey que sa très bonne réputation n’est pas surfaite, loin de là.

« Être assis dans les gradins et regarder les matchs, c’est une chose, mais pouvoir jouer et être sur la glace, c’est une tout autre chose, a-t-il dit. J’apprends de nouvelles choses à chacune de mes présences sur la glace. C’est le meilleur scénario possible. »

Il y a aussi que Caufield commence à être connu de ses adversaires. Ainsi, lors du moment fatidique jeudi soir, le gardien des Leafs, Jack Campbell, avait déjà commencé à se préparer pour un tir lorsque le jeune homme a plutôt remis la rondelle à son ami Suzuki.

« En interceptant la passe à notre ligne bleue, j’ai seulement essayé de battre leur défenseur de vitesse, a ajouté celui qui porte le numéro 22. Alors on s’est retrouvés à deux contre le gardien, et il a cru que j’allais tirer… La rondelle était bondissante, mais Nick l’a enfoncée dans le filet. »

Ce sera assez difficile de sortir Cole Caufield de la formation à partir de maintenant.

Ce dossier étant réglé, il reste le cas d’un autre attaquant, Jake Evans, absent du jeu depuis le premier match de cette série face aux Maple Leafs. Il a bel et bien patiné vendredi matin, mais sera-t-il sur la glace ce samedi au Centre Bell, au moment du match numéro six ? Dominique Ducharme n’a pas voulu le confirmer, mais il s’agit d’une possibilité.

Les nouvelles sont moins bonnes dans le cas d’Artturi Lehkonen, absent du jeu depuis le troisième match de la série. Selon l’entraîneur-chef, il ne devrait pas être en mesure de jouer ce samedi.

Mais ce n’est peut-être pas ce qu’il y a de plus important en ce moment chez le CH. Ce qu’il y a de plus important, c’est que Caufield semble très bien parti pour devenir le joueur que le club et ses partisans espèrent.

« Il s’attarde sur le moindre détail, a expliqué Dominique Ducharme. On sait qu’il est un joueur à caractère offensif, capable de marquer des buts, mais il veut aussi jouer de la bonne façon. »

Jusqu’ici, ça ressemble à la bonne façon, en effet.

Desruisseaux se joint au Rocket

L’attaquant québécois Cédric Desruisseaux a dit oui à une entente d’un an, à deux volets, avec le Rocket de Laval, club-école du Canadien de Montréal dans la Ligue américaine. La nouvelle a été confirmée vendredi par l’organisation montréalaise.

Cette saison, le jeune homme de 21 ans a été le joueur le plus productif de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En 40 rencontres, il a obtenu 42 buts et 36 mentions d’aide pour un total de 78 points, en plus de présenter un différentiel de + 46, dans l’uniforme des Islanders de Charlottetown.