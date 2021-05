Sans grande surprise, le Canadien perdra les droits sur l’attaquant Joni Ikonen, un de ses choix de deuxième tour en 2017.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Ikonen a confirmé, dans un échange de courriels avec La Presse, que le Canadien ne lui soumettra pas d’offre de contrat avant la date butoir du 1er juin.

Le Tricolore avait repêché Ikonen au 58e rang en 2017. Il s’agissait d’un des deux choix de deuxième tour que le Canadien avait obtenu des Capitals de Washington contre Lars Eller.

Le centre venait alors de connaître un Championnat du monde des moins de 18 ans intéressant (8 points en 7 matchs) en plus de s’illustrer dans le circuit finlandais des moins de 20 ans (41 points en 40 matchs avec l’équipe U20 de Frolunda).

Ikonen a ensuite disputé une première saison complète en première division finlandaise, où il a amassé 14 points en 52 rencontres. Ce fut ensuite la catastrophe : 13 matchs en 2018-2019, aucun la saison suivante, et 23 cette saison. Bref, 36 matchs en 3 saisons. Une blessure à une jambe et une autre à un genou l’ont notamment terrassé, tout ça à un âge crucial pour le développement…

Dans ses 23 matchs cette saison, il a été limité à 5 points. En séries, il a été blanchi en cinq sorties.

« J’ai un contrat pour la saison prochaine ici en Finlande, et j’espère pouvoir enfin rester en santé et jouer une saison complète », a-t-il écrit.

Le Canadien avait jusqu’au 1er juin pour s’entendre avec lui. Les équipes ont en effet quatre ans après le repêchage pour faire signer un contrat à des espoirs qui évoluent en Europe.

En reste quatre

Parmi les sept espoirs repêchés en 2017 par le Canadien, il en reste donc quatre dans l’organisation : Ryan Poehling (25e), Josh Brook (56e), Cale Fleury (87e) et Cayden Primeau (199e).

Déjà, en 2019, l’équipe avait perdu les droits sur Scott Walford et Jarret Tyszka, réclamés respectivement au troisième et au cinquième tour, ne leur offrant pas de contrat.

Parmi les quatre survivants, c’est Primeau qui affiche la plus belle progression jusqu’ici, pour un joueur réclamé si tard. Le gardien a montré une fiche de 11-4-0 avec le Rocket de Laval cette saison, avec une moyenne de 2,10 et une efficacité de,909. Il a eu droit à quatre matchs dans la LNH, où ce fut plus difficile. À l’exception du phénoménal Spencer Knight, Primeau a toutefois été le plus jeune gardien à se produire dans la grande ligue cette saison. Il aura 22 ans en août prochain.

Poehling a conclu la saison au premier rang du Rocket avec 25 points (11 buts, 14 passes) en 28 matchs, mais il n’a jamais été rappelé. Il compte 28 matchs d’expérience dans la LNH : son match de trois buts en avril 2019, et 27 rencontres en 2019-2020, pendant lesquelles il a été limité à un but et une aide.

Brook et Fleury, deux défenseurs droitiers, poursuivent eux aussi leur développement. Une donnée en dit toutefois long sur leur place dans la hiérarchie : le Canadien a disputé tous ses matchs de la saison avec au moins un gaucher à droite, deux pendant l’absence de Shea Weber. À cela s’ajoute la réticence d’employer Alexander Romanov et Brett Kulak sur le flanc droit. Bref, la porte aurait pu s’ouvrir pour eux.

Fleury a eu droit à 41 matchs dans la LNH en 2019-2020, mais n’a pas été rappelé cette saison, si ce n’est pour s’entraîner au sein de l’équipe de réserve.

Brook a quant à lui disputé quelques matchs à l’attaque chez le Rocket en fin de saison, comme il l’avait aussi fait la saison dernière.

Pour revenir à Ikonen, il importe de noter que les équipes qui ont suivi le CH n’ont pas non plus déniché de joueur d’impact, du moins pour le moment. Il faut reculer au 103e rang pour retrouver un joueur qui a disputé au moins 50 matchs dans la LNH. Il s’agit du défenseur Mikey Anderson, qui totalise 12 points en 60 matchs avec les Kings.

En fait, parmi les joueurs choisis après Ikonen, c’est un produit de la LHJMQ, Drake Batherson, qui est le plus productif. Il a été réclamé à sa deuxième année d’admissibilité, au quatrième tour (121e rang), par les Sénateurs d’Ottawa. Ce Néo-Écossais jouait alors au Cap-Breton, et il vient de connaître une campagne de 17 buts et 17 passes pour 34 points en 56 matchs avec les Sénateurs.

Trevor Timmins, le grand responsable du repêchage, ne détenait pas de choix au quatrième tour, choix qui avait été cédé aux Stars de Dallas avec Greg Pateryn pour obtenir Jordie Benn. Il semble cependant que le Tricolore n’ait pas montré un grand intérêt à l’endroit de Batherson.

Et les 2019 ?

En vertu de la convention collective, les équipes ont quatre ans avec les espoirs européens, mais deux ans après le repêchage les espoirs issus du hockey junior canadien. Pour eux aussi, la date butoir est le 1er juin.

Du repêchage de 2019, Rafaël Harvey-Pinard et Gianni Fairbrother ont donc signé des contrats de la LNH. Reste à régler le cas du défenseur Jacob LeGuerrier (126e choix), mais avec son utilisation très sporadique à Laval, il serait étonnant que l’organisation ait des plans pour lui.

Un autre défenseur, Kieran Ruscheinski (206e), deviendra également libre, selon toute vraisemblance.