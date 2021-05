On sait maintenant pourquoi Wayne Gretzky a quitté son poste de vice-président des Oilers d’Edmonton, mardi : il deviendra analyste.

La Presse Canadienne

Le meilleur marqueur de tous les temps dans la LNH a accepté l’offre du réseau américain Turner Sports pour devenir leur analyste.

La LNH vient de conclure des ententes de plusieurs saisons avec Turner Sports et ESPN pour la diffusion des matchs au sud de la frontière. Les matchs étaient jusqu’ici retransmis par NBC, qui cessera son association à la fin de la saison.

Mardi, Gretzky avait expliqué sa décision par « la pandémie et d’autres changements dans la vie ». Il s’était joint à l’état-major des Oilers en 2016, travaillant surtout du côté du développement des affaires.

En entrevue téléphonique avec l’Associated Press, Gretzky a expliqué que l’opportunité de se joindre à l’équipe de Turner, dont les bureaux se trouvent à Atlanta, ainsi que d’autres circonstances dans sa vie personnelle ont fait en sorte que l’occasion était bonne de se lancer en tant qu’analyste.

Son épouse et lui ont récemment quitté la Californie pour s’établir au Missouri afin de se rapprocher de sa belle-mère âgée de 100 ans. Le couple se rapprochait du même coup de leurs deux petits-enfants qui résident dans le sud de la Floride.

« Après le décès de mon père et le départ pour l’université de notre plus jeune enfant cette année, on sentait que c’était le bon moment de déménager. On s’est retrouvé devant un nid vide », a confié le célèbre numéro 99.

« Atlanta se trouve à une heure de la Floride et à une heure de St. Louis, alors je crois que les planètes étaient alignées. On aura la chance de passer plus de temps en famille et j’aurai le plaisir de faire ce que j’aime, c’est-à-dire parler de hockey », a ajouté Gretzky qui a été courtisé par un autre célèbre analyste de Turner Sports, l’ex-joueur de basketball Charles Barkley.

Mais si les deux hommes sont de bons amis, Gretzky prévient tout de suite le public qu’il n’adoptera pas du tout le même ton que Barkley pour commenter les performances sur la glace.

« Je serai honnête et franc, mais je ne suis pas du tout controversé et pour qu’on se comprenne bien, je serai beaucoup plus positif que négatif. C’est tout simplement dans ma nature. On peut être critique sans franchir la ligne », estime-t-il.

Tout comme il l’a fait en étant échangé aux Kings de Los Angeles en 1988, Gretzky espère pouvoir agrandir le rayonnement du hockey aux États-Unis.

« Je crois que le sport est dans la meilleure position qu’il n’a jamais été. Les jeunes joueurs d’aujourd’hui sont des athlètes exceptionnels et ils représentent le sport comme il se doit », croit celui qui, à 60 ans, n’a plus envie du stress qui accompagne la gestion quotidienne d’une équipe de la LNH.

Le gagnant de quatre coupes Stanley avec les Oilers d’Edmonton a pris sa retraite en tant que joueur en 1999 avant de revenir comme entraîneur-chef avec les Coyotes de Phoenix durant quatre saisons. Il avait rejoint l’équipe de direction des Oilers en 2016.

Pour lui, tous les joueurs qui ont eu le privilège de jouer dans la LNH ont la responsabilité de contribuer à faire croître le hockey et c’est ce qu’il espère accomplir avec le réseau Turner Sports.